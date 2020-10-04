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جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يطلق حملة لاستقطاب المتطوعين

في خطوة تهدف إلى استقطاب حوالى 1000 مواطن ومواطنة سعودية

أطلق جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي اليوم، حملته التطوعية بالشراكة مع مؤسسة الإمارات، في خطوة تهدف إلى استقطاب حوالى 1000 مواطن ومواطنة سعودية للمشاركة بالعمل التطوعي في الجناح طيلة فترة فعاليات المعرض العالمي الذي سيقام خلال الفترة بين أكتوبر 2021 ومارس 2022.

وأوضح المفوض العام ومدير مشروع جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي الدكتور فهد بن عبدالله اليابس، أن المبادرة تسعى إلى التعريف بالمواهب السعودية، ليكون المتطوعون السعوديون سفراء يمثلون ثقافة المملكة وشعبها، كما ستسهم هذه المبادرة بشكل كبير في تعزيز جهودنا الرامية لسرد قصة التحول في المملكة، من خلال تركيزها على الشباب الذين نعدهـم واجهة التغيير الإيجابي.

وأضاف أن من المتوقع أن يجتذب جناح المملكة ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم؛ حيث سيمثل نافذة أمام العالم لاستعراض كنوز المملكة؛ مشيرًا إلى أن الجناح يسعى لتقديم لمحات عن رحلة التحول التي بدأت تتبلور بالفعل، من خلال إلقاء الضوء على تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي عن سعادة المؤسسة بتعاونها مع جناح المملكة لدعم هذه المبادرة، التي تسعى إلى تفعيل مفهوم العمل التطوعي، وهو قطاع حيوي في أي اقتصاد مزدهر؛ مؤكدًا أن مؤسسة الإمارات تحرص على بناء قدرات الشباب ودعمهم لاكتشاف وتطوير مواهبهم ومهاراتهم، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال والتمكين والعمل التطوعي كجزء لا يتجزأ من مهمتنا؛ مبينًا أن إطلاق هذه المبادرة خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي بشكل خاص، خطوة مهمة ستحقق تأثيرًا إيجابيًّا ملموسًا.

من جانبها بيّنت رئيسة قسم تجارب الزوار والمسؤولة عن برنامج العمل التطوعي في جناح المملكة ثريا البدران، أن البرنامج سيوفر للمتطوعين السعوديين فرصة لن تتكرر للعمل كسفراء لبلادهم، إلى جانب إظهار عمق ارتباطنا به من خلال القيام بأدوار تطوعية متنوعة في إكسبو 2020، واكتساب خبرات عملية لا تضاهى؛ حيث ستسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وستتاح أمامهم فرصة لتمثيل بلادهم خلال هذا المعرض العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة.

يُذكر أن جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي يتيح الفرصة أمام شباب وفتيات المملكة فوق سن 18 عامًا، للمشاركة والعمل في إحداث التغيير الإيجابي، والتعرف على ثقافات من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعلم مهارات جديدة، وقضاء وقت ممتع أثناء المشاركة، ويمكن للراغبين بالتطوع، التسجيل عبر الرابط www.ksaexpo2020dubai.com/joinus، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.volunteers.ae.

إكسبو 2020 دبي جناح المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يطلق حملة لاستقطاب المتطوعين
سبق

أطلق جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي اليوم، حملته التطوعية بالشراكة مع مؤسسة الإمارات، في خطوة تهدف إلى استقطاب حوالى 1000 مواطن ومواطنة سعودية للمشاركة بالعمل التطوعي في الجناح طيلة فترة فعاليات المعرض العالمي الذي سيقام خلال الفترة بين أكتوبر 2021 ومارس 2022.

وأوضح المفوض العام ومدير مشروع جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي الدكتور فهد بن عبدالله اليابس، أن المبادرة تسعى إلى التعريف بالمواهب السعودية، ليكون المتطوعون السعوديون سفراء يمثلون ثقافة المملكة وشعبها، كما ستسهم هذه المبادرة بشكل كبير في تعزيز جهودنا الرامية لسرد قصة التحول في المملكة، من خلال تركيزها على الشباب الذين نعدهـم واجهة التغيير الإيجابي.

وأضاف أن من المتوقع أن يجتذب جناح المملكة ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم؛ حيث سيمثل نافذة أمام العالم لاستعراض كنوز المملكة؛ مشيرًا إلى أن الجناح يسعى لتقديم لمحات عن رحلة التحول التي بدأت تتبلور بالفعل، من خلال إلقاء الضوء على تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي عن سعادة المؤسسة بتعاونها مع جناح المملكة لدعم هذه المبادرة، التي تسعى إلى تفعيل مفهوم العمل التطوعي، وهو قطاع حيوي في أي اقتصاد مزدهر؛ مؤكدًا أن مؤسسة الإمارات تحرص على بناء قدرات الشباب ودعمهم لاكتشاف وتطوير مواهبهم ومهاراتهم، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال والتمكين والعمل التطوعي كجزء لا يتجزأ من مهمتنا؛ مبينًا أن إطلاق هذه المبادرة خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي بشكل خاص، خطوة مهمة ستحقق تأثيرًا إيجابيًّا ملموسًا.

من جانبها بيّنت رئيسة قسم تجارب الزوار والمسؤولة عن برنامج العمل التطوعي في جناح المملكة ثريا البدران، أن البرنامج سيوفر للمتطوعين السعوديين فرصة لن تتكرر للعمل كسفراء لبلادهم، إلى جانب إظهار عمق ارتباطنا به من خلال القيام بأدوار تطوعية متنوعة في إكسبو 2020، واكتساب خبرات عملية لا تضاهى؛ حيث ستسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وستتاح أمامهم فرصة لتمثيل بلادهم خلال هذا المعرض العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة.

يُذكر أن جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي يتيح الفرصة أمام شباب وفتيات المملكة فوق سن 18 عامًا، للمشاركة والعمل في إحداث التغيير الإيجابي، والتعرف على ثقافات من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعلم مهارات جديدة، وقضاء وقت ممتع أثناء المشاركة، ويمكن للراغبين بالتطوع، التسجيل عبر الرابط www.ksaexpo2020dubai.com/joinus، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.volunteers.ae.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
12:54 PM

جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يطلق حملة لاستقطاب المتطوعين

في خطوة تهدف إلى استقطاب حوالى 1000 مواطن ومواطنة سعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي اليوم، حملته التطوعية بالشراكة مع مؤسسة الإمارات، في خطوة تهدف إلى استقطاب حوالى 1000 مواطن ومواطنة سعودية للمشاركة بالعمل التطوعي في الجناح طيلة فترة فعاليات المعرض العالمي الذي سيقام خلال الفترة بين أكتوبر 2021 ومارس 2022.

وأوضح المفوض العام ومدير مشروع جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي الدكتور فهد بن عبدالله اليابس، أن المبادرة تسعى إلى التعريف بالمواهب السعودية، ليكون المتطوعون السعوديون سفراء يمثلون ثقافة المملكة وشعبها، كما ستسهم هذه المبادرة بشكل كبير في تعزيز جهودنا الرامية لسرد قصة التحول في المملكة، من خلال تركيزها على الشباب الذين نعدهـم واجهة التغيير الإيجابي.

وأضاف أن من المتوقع أن يجتذب جناح المملكة ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم؛ حيث سيمثل نافذة أمام العالم لاستعراض كنوز المملكة؛ مشيرًا إلى أن الجناح يسعى لتقديم لمحات عن رحلة التحول التي بدأت تتبلور بالفعل، من خلال إلقاء الضوء على تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي عن سعادة المؤسسة بتعاونها مع جناح المملكة لدعم هذه المبادرة، التي تسعى إلى تفعيل مفهوم العمل التطوعي، وهو قطاع حيوي في أي اقتصاد مزدهر؛ مؤكدًا أن مؤسسة الإمارات تحرص على بناء قدرات الشباب ودعمهم لاكتشاف وتطوير مواهبهم ومهاراتهم، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال والتمكين والعمل التطوعي كجزء لا يتجزأ من مهمتنا؛ مبينًا أن إطلاق هذه المبادرة خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي بشكل خاص، خطوة مهمة ستحقق تأثيرًا إيجابيًّا ملموسًا.

من جانبها بيّنت رئيسة قسم تجارب الزوار والمسؤولة عن برنامج العمل التطوعي في جناح المملكة ثريا البدران، أن البرنامج سيوفر للمتطوعين السعوديين فرصة لن تتكرر للعمل كسفراء لبلادهم، إلى جانب إظهار عمق ارتباطنا به من خلال القيام بأدوار تطوعية متنوعة في إكسبو 2020، واكتساب خبرات عملية لا تضاهى؛ حيث ستسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وستتاح أمامهم فرصة لتمثيل بلادهم خلال هذا المعرض العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة.

يُذكر أن جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي يتيح الفرصة أمام شباب وفتيات المملكة فوق سن 18 عامًا، للمشاركة والعمل في إحداث التغيير الإيجابي، والتعرف على ثقافات من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعلم مهارات جديدة، وقضاء وقت ممتع أثناء المشاركة، ويمكن للراغبين بالتطوع، التسجيل عبر الرابط www.ksaexpo2020dubai.com/joinus، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.volunteers.ae.

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