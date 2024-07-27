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كيف حوّل ولي العهد منطقة جرداء إلى مدينة المستقبل العالمية؟

وول ستريت: "نيوم" ستحل محل وادي السيليكون في التكنولوجيا

عندما هبط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مروحيته في شمال غرب المملكة العربية السعودية قبل بضع سنوات لم ير أرضاً قاحلة، وإنما رأى المستقبل، حيث وضع خطة لخطة مدينة تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار لتغطية مساحة 10 آلاف ميل مربع من الصحراء الصخرية والسواحل الفارغة لجذب "أعظم العقول وأفضل المواهب في العالم" وحتى أفضل الوظائف أجراً في العالم في أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش .

وقال تقرير نشرته "الوول ستريت" الأمريكية: مدينة المستقبل "نيوم" ستكون فيها سيارات للأجرة بدون سائق كما ستكون هناك روبورتات تهتم بتنظيف المنازل.

وأضافت الصحيفة: ستحل المدينة محل وادي السيليكون في التكنولوجيا وهوليوود في مجال الترفيه والريفيرا الفرنسية كمكان لقضاء عطلة.

وأردفت: بحسب وثائق حول نيوم فإن هناك العديد من التوصيات المتعلقة بالتخطيط الحضاري، والنظم الاقتصادية والقانونية والتنظيمية، التي تهدف لجعل نيوم هي المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف حوّل ولي العهد منطقة جرداء إلى مدينة المستقبل العالمية؟
سبق

عندما هبط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مروحيته في شمال غرب المملكة العربية السعودية قبل بضع سنوات لم ير أرضاً قاحلة، وإنما رأى المستقبل، حيث وضع خطة لخطة مدينة تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار لتغطية مساحة 10 آلاف ميل مربع من الصحراء الصخرية والسواحل الفارغة لجذب "أعظم العقول وأفضل المواهب في العالم" وحتى أفضل الوظائف أجراً في العالم في أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش .

وقال تقرير نشرته "الوول ستريت" الأمريكية: مدينة المستقبل "نيوم" ستكون فيها سيارات للأجرة بدون سائق كما ستكون هناك روبورتات تهتم بتنظيف المنازل.

وأضافت الصحيفة: ستحل المدينة محل وادي السيليكون في التكنولوجيا وهوليوود في مجال الترفيه والريفيرا الفرنسية كمكان لقضاء عطلة.

وأردفت: بحسب وثائق حول نيوم فإن هناك العديد من التوصيات المتعلقة بالتخطيط الحضاري، والنظم الاقتصادية والقانونية والتنظيمية، التي تهدف لجعل نيوم هي المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
04:25 PM

كيف حوّل ولي العهد منطقة جرداء إلى مدينة المستقبل العالمية؟

وول ستريت: "نيوم" ستحل محل وادي السيليكون في التكنولوجيا

A A A
محمد البقمي - الرياض
32
62,614

عندما هبط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مروحيته في شمال غرب المملكة العربية السعودية قبل بضع سنوات لم ير أرضاً قاحلة، وإنما رأى المستقبل، حيث وضع خطة لخطة مدينة تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار لتغطية مساحة 10 آلاف ميل مربع من الصحراء الصخرية والسواحل الفارغة لجذب "أعظم العقول وأفضل المواهب في العالم" وحتى أفضل الوظائف أجراً في العالم في أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش .

وقال تقرير نشرته "الوول ستريت" الأمريكية: مدينة المستقبل "نيوم" ستكون فيها سيارات للأجرة بدون سائق كما ستكون هناك روبورتات تهتم بتنظيف المنازل.

وأضافت الصحيفة: ستحل المدينة محل وادي السيليكون في التكنولوجيا وهوليوود في مجال الترفيه والريفيرا الفرنسية كمكان لقضاء عطلة.

وأردفت: بحسب وثائق حول نيوم فإن هناك العديد من التوصيات المتعلقة بالتخطيط الحضاري، والنظم الاقتصادية والقانونية والتنظيمية، التي تهدف لجعل نيوم هي المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم.

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