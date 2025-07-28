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خلال أسبوع.. دوريات الأمن تتعامل مع 12 ألف مخالف ونضبط 307 مركبات مسروقة

تعاملت دوريات الأمن بالمملكة خلال الأسبوع الماضي مع 12161 شخصاً خلال مباشرتها قضايا ومخالفات وحالات مختلفة في مناطق المملكة.

ووفق إحصائية أعلنت اليوم بلغ ما تم ضبطه من تاريخ 18 وحتى 24 من ذي القعدة الجاري 9643 قضية مختلفة فيما تم التعامل مع 2518 مخالفة للأنظمة.

وتم خلالها ضبط كميات من المسكرات والمخدرات والأسلحة فيما تم ضبط 307 مركبات مسروقة و263 مركبة مطلوبة و417 مركبة بدون إثبات ملكية و651 مركبة مخالفة للأنظمة.

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خلال أسبوع.. دوريات الأمن تتعامل مع 12 ألف مخالف ونضبط 307 مركبات مسروقة
سبق

تعاملت دوريات الأمن بالمملكة خلال الأسبوع الماضي مع 12161 شخصاً خلال مباشرتها قضايا ومخالفات وحالات مختلفة في مناطق المملكة.

ووفق إحصائية أعلنت اليوم بلغ ما تم ضبطه من تاريخ 18 وحتى 24 من ذي القعدة الجاري 9643 قضية مختلفة فيما تم التعامل مع 2518 مخالفة للأنظمة.

وتم خلالها ضبط كميات من المسكرات والمخدرات والأسلحة فيما تم ضبط 307 مركبات مسروقة و263 مركبة مطلوبة و417 مركبة بدون إثبات ملكية و651 مركبة مخالفة للأنظمة.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
07:48 PM

خلال أسبوع.. دوريات الأمن تتعامل مع 12 ألف مخالف ونضبط 307 مركبات مسروقة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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تعاملت دوريات الأمن بالمملكة خلال الأسبوع الماضي مع 12161 شخصاً خلال مباشرتها قضايا ومخالفات وحالات مختلفة في مناطق المملكة.

ووفق إحصائية أعلنت اليوم بلغ ما تم ضبطه من تاريخ 18 وحتى 24 من ذي القعدة الجاري 9643 قضية مختلفة فيما تم التعامل مع 2518 مخالفة للأنظمة.

وتم خلالها ضبط كميات من المسكرات والمخدرات والأسلحة فيما تم ضبط 307 مركبات مسروقة و263 مركبة مطلوبة و417 مركبة بدون إثبات ملكية و651 مركبة مخالفة للأنظمة.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,219
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,355
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,289
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,191

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