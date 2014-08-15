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إعادة فتح "طريق جبل الكر" بالهدا في الطائف

بعد ساعتين من إغلاقه الاحترازي إثر الأمطار

أعادت الجهات المختصة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف بعد ساعتين من إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكانت الجهات المعنية نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف؛ ما تسبب في تكدس المركبات بالاتجاهين بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

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إعادة فتح "طريق جبل الكر" بالهدا في الطائف
سبق

أعادت الجهات المختصة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف بعد ساعتين من إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكانت الجهات المعنية نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف؛ ما تسبب في تكدس المركبات بالاتجاهين بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
08:28 PM

إعادة فتح "طريق جبل الكر" بالهدا في الطائف

بعد ساعتين من إغلاقه الاحترازي إثر الأمطار

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سعود الدعجاني - الطائف
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3,109

أعادت الجهات المختصة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف بعد ساعتين من إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكانت الجهات المعنية نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف؛ ما تسبب في تكدس المركبات بالاتجاهين بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

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