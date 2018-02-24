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ماراثون الرياض.. صاحب الـ79 عاماً يكمل السباق ويواعد التكريم

هيئة الرياضة تعلن تكريم "البلوي" خلال حفل تتويج الأبطال مساء اليوم

أكمل العم خلف البلوي، البالغ من العمر 79 عاماً، سباق الـ21 كم في ماراثون الرياض الدولي الذي أقيم صباح اليوم السبت، وحصد نتيجته العداء الإثيوبي "تدميرا مولا"، فيما حل في المركز الأول في سباق المحترفين السعودي "عبدالله الجود".

وقالت الهيئة العامة للرياضة: سيتم تكريم العم "خلف" مساء اليوم خلال حفل تتويج الأبطال.

وكان سباق "ماراثون الرياض الدولي"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة قد انطلق صباح اليوم، وهو يعد إحدى المبادرات التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ خلال الفترة القريبة الماضية.

ووجَّه "آل الشيخ" بتخصيص جوائز ضخمة، تعد الأكبر والأضخم على مستوى العالم، في مثل هذه المنافسات، وذلك بتقديم مبلغ مليون ريال للفائز بالمركز الأول، ومليون ريال آخر لبقية المراكز الأخرى، إضافة إلى تخصيص ثلاث سيارات جوائز عينية للمتسابقين الذين وصل عددهم لقرابة الـ 30 ألف متسابق من سعوديين ومقيمين، وعدائين دوليين من مختلف دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماراثون الرياض.. صاحب الـ79 عاماً يكمل السباق ويواعد التكريم
سبق

أكمل العم خلف البلوي، البالغ من العمر 79 عاماً، سباق الـ21 كم في ماراثون الرياض الدولي الذي أقيم صباح اليوم السبت، وحصد نتيجته العداء الإثيوبي "تدميرا مولا"، فيما حل في المركز الأول في سباق المحترفين السعودي "عبدالله الجود".

وقالت الهيئة العامة للرياضة: سيتم تكريم العم "خلف" مساء اليوم خلال حفل تتويج الأبطال.

وكان سباق "ماراثون الرياض الدولي"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة قد انطلق صباح اليوم، وهو يعد إحدى المبادرات التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ خلال الفترة القريبة الماضية.

ووجَّه "آل الشيخ" بتخصيص جوائز ضخمة، تعد الأكبر والأضخم على مستوى العالم، في مثل هذه المنافسات، وذلك بتقديم مبلغ مليون ريال للفائز بالمركز الأول، ومليون ريال آخر لبقية المراكز الأخرى، إضافة إلى تخصيص ثلاث سيارات جوائز عينية للمتسابقين الذين وصل عددهم لقرابة الـ 30 ألف متسابق من سعوديين ومقيمين، وعدائين دوليين من مختلف دول العالم.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
12:48 PM

ماراثون الرياض.. صاحب الـ79 عاماً يكمل السباق ويواعد التكريم

هيئة الرياضة تعلن تكريم "البلوي" خلال حفل تتويج الأبطال مساء اليوم

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قاسم الخبراني - الرياض
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13,736

أكمل العم خلف البلوي، البالغ من العمر 79 عاماً، سباق الـ21 كم في ماراثون الرياض الدولي الذي أقيم صباح اليوم السبت، وحصد نتيجته العداء الإثيوبي "تدميرا مولا"، فيما حل في المركز الأول في سباق المحترفين السعودي "عبدالله الجود".

وقالت الهيئة العامة للرياضة: سيتم تكريم العم "خلف" مساء اليوم خلال حفل تتويج الأبطال.

وكان سباق "ماراثون الرياض الدولي"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة قد انطلق صباح اليوم، وهو يعد إحدى المبادرات التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ خلال الفترة القريبة الماضية.

ووجَّه "آل الشيخ" بتخصيص جوائز ضخمة، تعد الأكبر والأضخم على مستوى العالم، في مثل هذه المنافسات، وذلك بتقديم مبلغ مليون ريال للفائز بالمركز الأول، ومليون ريال آخر لبقية المراكز الأخرى، إضافة إلى تخصيص ثلاث سيارات جوائز عينية للمتسابقين الذين وصل عددهم لقرابة الـ 30 ألف متسابق من سعوديين ومقيمين، وعدائين دوليين من مختلف دول العالم.

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