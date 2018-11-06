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البعوض يقض مضاجع سكان قرية "رقعاء رجال ألمع" ومطالبات للجهات المعنية بالتحرك

تزامناً مع هطول الأمطار وانتشار المستنقعات

دعا سكان قرية رقعاء برجال ألمع، الجهات ذات العلاقة، بسرعة التحرك لردم المستنقعات التي خلفتها الأمطار، والقضاء على الحشائش والأحراش التي نتجت عن ذلك، والتي تسببت في انتشار البعوض والحشرات، ما يمكن أن ينتج عنه العديد من الأمراض ومن بينها الملاريا.

وقال علي بن أحمد البناوي، أحد سكان القرية لـ"سبق"، إنه ومع تزايد الأمطار ولله الحمد في الآونة الأخيرة، كثرت المستنقعات والغُدُر المائية ما أدى إلى انتشار البعوض بشكل مخيف.

وأضاف أن تزايده أقض مضاجع السكان وأزعج الأطفال والكبار على حد سواء وحرمهم لذة النوم والراحة، مطالباً بتحرك فرق ووحدات الملاريا والمكافحة.

ووجه السكان نداء لمسؤولي المحافظة بدءاً بمحافظ المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل تلك الحالات ومخاطبة الجهات المعنية لرش المبيدات ومكافحة هذه الحشرة المزعجة والمسببة للكثير من الأمراض.

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البعوض يقض مضاجع سكان قرية "رقعاء رجال ألمع" ومطالبات للجهات المعنية بالتحرك
سبق

دعا سكان قرية رقعاء برجال ألمع، الجهات ذات العلاقة، بسرعة التحرك لردم المستنقعات التي خلفتها الأمطار، والقضاء على الحشائش والأحراش التي نتجت عن ذلك، والتي تسببت في انتشار البعوض والحشرات، ما يمكن أن ينتج عنه العديد من الأمراض ومن بينها الملاريا.

وقال علي بن أحمد البناوي، أحد سكان القرية لـ"سبق"، إنه ومع تزايد الأمطار ولله الحمد في الآونة الأخيرة، كثرت المستنقعات والغُدُر المائية ما أدى إلى انتشار البعوض بشكل مخيف.

وأضاف أن تزايده أقض مضاجع السكان وأزعج الأطفال والكبار على حد سواء وحرمهم لذة النوم والراحة، مطالباً بتحرك فرق ووحدات الملاريا والمكافحة.

ووجه السكان نداء لمسؤولي المحافظة بدءاً بمحافظ المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل تلك الحالات ومخاطبة الجهات المعنية لرش المبيدات ومكافحة هذه الحشرة المزعجة والمسببة للكثير من الأمراض.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
08:16 PM

البعوض يقض مضاجع سكان قرية "رقعاء رجال ألمع" ومطالبات للجهات المعنية بالتحرك

تزامناً مع هطول الأمطار وانتشار المستنقعات

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محمد طيران - رجال ألمع
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دعا سكان قرية رقعاء برجال ألمع، الجهات ذات العلاقة، بسرعة التحرك لردم المستنقعات التي خلفتها الأمطار، والقضاء على الحشائش والأحراش التي نتجت عن ذلك، والتي تسببت في انتشار البعوض والحشرات، ما يمكن أن ينتج عنه العديد من الأمراض ومن بينها الملاريا.

وقال علي بن أحمد البناوي، أحد سكان القرية لـ"سبق"، إنه ومع تزايد الأمطار ولله الحمد في الآونة الأخيرة، كثرت المستنقعات والغُدُر المائية ما أدى إلى انتشار البعوض بشكل مخيف.

وأضاف أن تزايده أقض مضاجع السكان وأزعج الأطفال والكبار على حد سواء وحرمهم لذة النوم والراحة، مطالباً بتحرك فرق ووحدات الملاريا والمكافحة.

ووجه السكان نداء لمسؤولي المحافظة بدءاً بمحافظ المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل تلك الحالات ومخاطبة الجهات المعنية لرش المبيدات ومكافحة هذه الحشرة المزعجة والمسببة للكثير من الأمراض.

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