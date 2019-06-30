"القحطاني" يحتفل بزواجه من كريمة "آل عاطف"

بإحدى قاعات أفراح مدينة الرياض

احتفل عبدالرحمن بن عبدالمحسن العاطفي القحطاني، من منسوبي التعليم بمحافظة الرين، بزواجه من كريمة عائض بن دايس آل عاطف، بإحدى قاعات أفراح مدينة الرياض.

حضر حفل الزواج، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، وعدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين تمنوا للزوجين حياة سعيدة، وذرية صالحة.