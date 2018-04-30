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"النصر" بمن حضر.. تخطى السد ولدور الـ16 الآسيوي عبر

جماهيره رددت: يا مدور الهين ترى الكايد أحلى

اعتلى النصر صدارة مجموعته الآسيوية بعدما حقق فوزًا مثيرًا على السد القطري في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بفوز النصر بهدفين لهدف.

سجل أهداف النصر اللاعب عبدالرزاق حمدالله في شوط المباراة الأول، قبل أن يضيف عبدالإله العمري الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني؛ وذلك قبل أن يقلص سانتي كازورلا النتيجة بهدف لصالح السد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 11 متربعًا على قمة المجموعة ومعلنًا تأهله لدور الـ16؛ فيما بقي "السد" عند رصيده السابق البالغ 10 نقاط.

النصر دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" بمن حضر.. تخطى السد ولدور الـ16 الآسيوي عبر
سبق

اعتلى النصر صدارة مجموعته الآسيوية بعدما حقق فوزًا مثيرًا على السد القطري في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بفوز النصر بهدفين لهدف.

سجل أهداف النصر اللاعب عبدالرزاق حمدالله في شوط المباراة الأول، قبل أن يضيف عبدالإله العمري الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني؛ وذلك قبل أن يقلص سانتي كازورلا النتيجة بهدف لصالح السد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 11 متربعًا على قمة المجموعة ومعلنًا تأهله لدور الـ16؛ فيما بقي "السد" عند رصيده السابق البالغ 10 نقاط.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
11:11 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:48 PM

"النصر" بمن حضر.. تخطى السد ولدور الـ16 الآسيوي عبر

جماهيره رددت: يا مدور الهين ترى الكايد أحلى

A A A
محمد السيّد - الرياض
47
9,139

اعتلى النصر صدارة مجموعته الآسيوية بعدما حقق فوزًا مثيرًا على السد القطري في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بفوز النصر بهدفين لهدف.

سجل أهداف النصر اللاعب عبدالرزاق حمدالله في شوط المباراة الأول، قبل أن يضيف عبدالإله العمري الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني؛ وذلك قبل أن يقلص سانتي كازورلا النتيجة بهدف لصالح السد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 11 متربعًا على قمة المجموعة ومعلنًا تأهله لدور الـ16؛ فيما بقي "السد" عند رصيده السابق البالغ 10 نقاط.

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