"تعليم ينبع" تودع 15 مليون ريال بحساب الطلبة المستفيدين

لأشهر رمضان وشوال وذي القعدة من العام الدراسي 1442هـ

أودعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع بنظام الصرف السريع، أكثر من 15 مليون ريال للطلاب والطالبات المستفيدين من برامج خدمات الطلاب، لأشهر رمضان وشوال وذي القعدة من العام الدراسي 1442هـ.

وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية حمدان محمد عيد الصيدلاني، أن الإيداع شمل الطلاب والطالبات بالتعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء وبنات المعلمين والمعلمات المتوفين، إضافة إلى طلاب جبل رضوى والقرى النائية والإعاقة الجسمية والصحية.

ودعت الإدارة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع، منوّهة بما توليه الحكومة من دعم ورعاية واهتمام بالطلاب والطالبات والعملية التعليمية وما يعود عليهم بالنفع والفائدة ليكونوا لبنة صالحة لأنفسهم ووطنهم.