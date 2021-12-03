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تحدّى المعارضة.. رئيس قرغيزستان: مستعدٌ للاستقالة فوراً إذا ثبت تزوير الانتخابات

قال رئيس قرغيزستان صادر جاباروف؛ إنه مستعدٌ للاستقالة إذا ثبت حدوث عمليات تزوير خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 28 نوفمبر الماضي، طبقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وأضاف الرئيس القرغيزي: "إذا أعلن أعضاء لجنة الانتخابات المركزية وأعضاء جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية، أنه كانت هناك ضغوط من السلطات، وأنهم اضطروا إلى سرقة الأصوات، فسأستقيل على الفور".

ووفقاً له، تبدو عملية تزوير نتائج التصويت مستحيلة من الناحية الفنية.

وتابع رئيس قرغيزستان: "يعرف الخاسرون جيداً أن عمليات فرز الأصوات وحسابها تمّت بشكلٍ طبيعي، لكنهم بحاجة إلى سببٍ وذريعة. هذا زمن التقنيات ومن المستحيل سرقة الأصوات".

وشدّد جاباروف؛ على أن الهيئات الأمنية المختصة، تقوم الآن بالتحقيق بدقة لتحديد أسباب خلل عمل الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية في أثناء التصويت.

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تحدّى المعارضة.. رئيس قرغيزستان: مستعدٌ للاستقالة فوراً إذا ثبت تزوير الانتخابات
سبق

قال رئيس قرغيزستان صادر جاباروف؛ إنه مستعدٌ للاستقالة إذا ثبت حدوث عمليات تزوير خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 28 نوفمبر الماضي، طبقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وأضاف الرئيس القرغيزي: "إذا أعلن أعضاء لجنة الانتخابات المركزية وأعضاء جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية، أنه كانت هناك ضغوط من السلطات، وأنهم اضطروا إلى سرقة الأصوات، فسأستقيل على الفور".

ووفقاً له، تبدو عملية تزوير نتائج التصويت مستحيلة من الناحية الفنية.

وتابع رئيس قرغيزستان: "يعرف الخاسرون جيداً أن عمليات فرز الأصوات وحسابها تمّت بشكلٍ طبيعي، لكنهم بحاجة إلى سببٍ وذريعة. هذا زمن التقنيات ومن المستحيل سرقة الأصوات".

وشدّد جاباروف؛ على أن الهيئات الأمنية المختصة، تقوم الآن بالتحقيق بدقة لتحديد أسباب خلل عمل الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية في أثناء التصويت.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
01:48 PM

تحدّى المعارضة.. رئيس قرغيزستان: مستعدٌ للاستقالة فوراً إذا ثبت تزوير الانتخابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس قرغيزستان صادر جاباروف؛ إنه مستعدٌ للاستقالة إذا ثبت حدوث عمليات تزوير خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 28 نوفمبر الماضي، طبقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وأضاف الرئيس القرغيزي: "إذا أعلن أعضاء لجنة الانتخابات المركزية وأعضاء جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية، أنه كانت هناك ضغوط من السلطات، وأنهم اضطروا إلى سرقة الأصوات، فسأستقيل على الفور".

ووفقاً له، تبدو عملية تزوير نتائج التصويت مستحيلة من الناحية الفنية.

وتابع رئيس قرغيزستان: "يعرف الخاسرون جيداً أن عمليات فرز الأصوات وحسابها تمّت بشكلٍ طبيعي، لكنهم بحاجة إلى سببٍ وذريعة. هذا زمن التقنيات ومن المستحيل سرقة الأصوات".

وشدّد جاباروف؛ على أن الهيئات الأمنية المختصة، تقوم الآن بالتحقيق بدقة لتحديد أسباب خلل عمل الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية في أثناء التصويت.

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