صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، ارتكب (19) حادثة جنائية، تمثلت في نشل المارة باستخدام دراجة نارية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

القبض على مخالف لنظام الإقامة ارتكب 19 حادثة جنائية بمكة المكرمة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-01 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، ارتكب (19) حادثة جنائية، تمثلت في نشل المارة باستخدام دراجة نارية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443 07:52 PM

القبض على مخالف لنظام الإقامة ارتكب 19 حادثة جنائية بمكة المكرمة تمثلت في نشل المارة باستخدام دراجة نارية وجرى إيقافه وتحويله للنيابة العامة





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، ارتكب (19) حادثة جنائية، تمثلت في نشل المارة باستخدام دراجة نارية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.