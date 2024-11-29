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ينتهي بالتوظيف.. رئيس الهلال الأحمر السعودي يدشن برنامج الترحيل الطبي بمكة المكرمة

يهدف إلى تأهيل وتدريب خريجي الجامعات المتخصصين في الإدارة الصحية

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، اليوم الاثنين، برنامج الترحيل الطبي بحضور النواب ومديري العموم بالهيئة، وهو البرنامج المعتمد حديثاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والذي يهدف لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات المتخصصين في الإدارة الصحية والمنتهي بالتوظيف في غرف العمليات والترحيل بفروع الهيئة بالمملكة.

كما اطلع "العويسي" على تجهيز القاعات الدراسية والمعامل الإكلينيكية بقاعة التدريب الكائنة بمقر الهيئة بالعاصمة المقدسة، ويحتوي البرنامج على أحدث الطرق العلمية التي تُمكن مستقبل ومرحل البلاغات الإسعافية الواردة لغرف العمليات من توجيه الفرق الإسعافية الميدانية والتعامل معها وفق معايير عالمية يراعى فيها عامل الوقت والدقة والتشخيص والتوجيه والتعاطي مع الحالات الإسعافية من خلال تقديم النصائح والاستشارات الإسعافية الطبية قبل وصول سيارات الإسعاف لموقع الحدث.

يتولى تنفيذ البرنامج نخبة من المدربين بهيئة الهلال الأحمر السعودي المعتمدين في برامج الاتصالات والترحيل والتوجيه الطبي تحت إشراف مباشر من الأكاديمية الصحية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يقام البرنامج بالتزامن في كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والذي يتضمن دراسة أكاديمية واكلينيكية وتطبيقاً عملياً وورش عمل تخضع لتقييم مستمر للخروج بكوادر مؤهلة تساهم في النقلة النوعية لثورة الاتصالات التي حرصت هيئة الهلال الأحمر السعودي على الاستفادة منها بتسخير التقنية في الوصول لأفضل النتائج بأقل جهد عبر مخرجات هذا البرنامج الهادف لتخريج أكثر من (700) فرد لتحقيق أحد أهداف الهيئة الحيوية المتمثلة في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة تجويداً للخدمات الإسعافية الطبية المقدمة للفرد والمجتمع.

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ينتهي بالتوظيف.. رئيس الهلال الأحمر السعودي يدشن برنامج الترحيل الطبي بمكة المكرمة
سبق

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، اليوم الاثنين، برنامج الترحيل الطبي بحضور النواب ومديري العموم بالهيئة، وهو البرنامج المعتمد حديثاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والذي يهدف لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات المتخصصين في الإدارة الصحية والمنتهي بالتوظيف في غرف العمليات والترحيل بفروع الهيئة بالمملكة.

كما اطلع "العويسي" على تجهيز القاعات الدراسية والمعامل الإكلينيكية بقاعة التدريب الكائنة بمقر الهيئة بالعاصمة المقدسة، ويحتوي البرنامج على أحدث الطرق العلمية التي تُمكن مستقبل ومرحل البلاغات الإسعافية الواردة لغرف العمليات من توجيه الفرق الإسعافية الميدانية والتعامل معها وفق معايير عالمية يراعى فيها عامل الوقت والدقة والتشخيص والتوجيه والتعاطي مع الحالات الإسعافية من خلال تقديم النصائح والاستشارات الإسعافية الطبية قبل وصول سيارات الإسعاف لموقع الحدث.

يتولى تنفيذ البرنامج نخبة من المدربين بهيئة الهلال الأحمر السعودي المعتمدين في برامج الاتصالات والترحيل والتوجيه الطبي تحت إشراف مباشر من الأكاديمية الصحية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يقام البرنامج بالتزامن في كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والذي يتضمن دراسة أكاديمية واكلينيكية وتطبيقاً عملياً وورش عمل تخضع لتقييم مستمر للخروج بكوادر مؤهلة تساهم في النقلة النوعية لثورة الاتصالات التي حرصت هيئة الهلال الأحمر السعودي على الاستفادة منها بتسخير التقنية في الوصول لأفضل النتائج بأقل جهد عبر مخرجات هذا البرنامج الهادف لتخريج أكثر من (700) فرد لتحقيق أحد أهداف الهيئة الحيوية المتمثلة في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة تجويداً للخدمات الإسعافية الطبية المقدمة للفرد والمجتمع.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
09:58 PM

ينتهي بالتوظيف.. رئيس الهلال الأحمر السعودي يدشن برنامج الترحيل الطبي بمكة المكرمة

يهدف إلى تأهيل وتدريب خريجي الجامعات المتخصصين في الإدارة الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، اليوم الاثنين، برنامج الترحيل الطبي بحضور النواب ومديري العموم بالهيئة، وهو البرنامج المعتمد حديثاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والذي يهدف لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات المتخصصين في الإدارة الصحية والمنتهي بالتوظيف في غرف العمليات والترحيل بفروع الهيئة بالمملكة.

كما اطلع "العويسي" على تجهيز القاعات الدراسية والمعامل الإكلينيكية بقاعة التدريب الكائنة بمقر الهيئة بالعاصمة المقدسة، ويحتوي البرنامج على أحدث الطرق العلمية التي تُمكن مستقبل ومرحل البلاغات الإسعافية الواردة لغرف العمليات من توجيه الفرق الإسعافية الميدانية والتعامل معها وفق معايير عالمية يراعى فيها عامل الوقت والدقة والتشخيص والتوجيه والتعاطي مع الحالات الإسعافية من خلال تقديم النصائح والاستشارات الإسعافية الطبية قبل وصول سيارات الإسعاف لموقع الحدث.

يتولى تنفيذ البرنامج نخبة من المدربين بهيئة الهلال الأحمر السعودي المعتمدين في برامج الاتصالات والترحيل والتوجيه الطبي تحت إشراف مباشر من الأكاديمية الصحية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يقام البرنامج بالتزامن في كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والذي يتضمن دراسة أكاديمية واكلينيكية وتطبيقاً عملياً وورش عمل تخضع لتقييم مستمر للخروج بكوادر مؤهلة تساهم في النقلة النوعية لثورة الاتصالات التي حرصت هيئة الهلال الأحمر السعودي على الاستفادة منها بتسخير التقنية في الوصول لأفضل النتائج بأقل جهد عبر مخرجات هذا البرنامج الهادف لتخريج أكثر من (700) فرد لتحقيق أحد أهداف الهيئة الحيوية المتمثلة في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة تجويداً للخدمات الإسعافية الطبية المقدمة للفرد والمجتمع.

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