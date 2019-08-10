سخّر ٧٠ شابًّا من "برنامج شباب مكة في خدمتك"؛ وقتهم لخدمة الحجيج في هذا اليوم الفضيل، وشكّلوا خلية نحل تعمل على إرشاد التائهين في مشعر عرفات؛ تجسيداً لواجبهم المجتمعي والوطني، وخدمةً لضيوف الرحمن. وقال مدير "برنامج شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي لـ"سبق": البرنامج يهدف في أبعاده الوطنية إلى تعزيز حس الانتماء لبلاد الحرمين؛ من خلال تعظيم أقدس بقعة في هذا الوطن "مكة المكرمة"، وغرس الشعور بأهمية الحرص على مصلحة البلد الحرام؛ باعتباره بلدًا مقدسًا وواجهة دينية، ذات بعد حضاري مميز، تعكس صورة المملكة العربية السعودية كاملة، والتصرف وفق هذه الصورة حين التعامل مع الحجاج والمعتمرين. وأضاف: نحرص في برنامج شباب مكة على زيادة العطاء والتفاعل لدى أبناء مكة المكرمة، وأن عملهم هو محافظة على حضارة وقيمة المشاعر المقدّسة، وخدمةً لضيوف الرحمن. وأردف: هناك 70 شابًّا يشاركون في نشاط إرشاد التائهين بالمشاعر المقدسة، بالشراكة مع إدارة خدمات الحجاج بوزارة الحج والعمرة في المشاعر المقدسة؛ لدلالة الحجيج إلى وجهاتهم. وثمّن لوزارة الحج دعمها للشباب وإمدادهم بالخرائط والتطبيقات الذكية؛ للإفادة منها في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

٧٠ شابًّا من مكّة في عرفات.. "خلية نحل" لمساعدة وإرشاد التائهين عمر السبيعي سبق 2019-08-10 سخّر ٧٠ شابًّا من "برنامج شباب مكة في خدمتك"؛ وقتهم لخدمة الحجيج في هذا اليوم الفضيل، وشكّلوا خلية نحل تعمل على إرشاد التائهين في مشعر عرفات؛ تجسيداً لواجبهم المجتمعي والوطني، وخدمةً لضيوف الرحمن.



وقال مدير "برنامج شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي لـ"سبق": البرنامج يهدف في أبعاده الوطنية إلى تعزيز حس الانتماء لبلاد الحرمين؛ من خلال تعظيم أقدس بقعة في هذا الوطن "مكة المكرمة"، وغرس الشعور بأهمية الحرص على مصلحة البلد الحرام؛ باعتباره بلدًا مقدسًا وواجهة دينية، ذات بعد حضاري مميز، تعكس صورة المملكة العربية السعودية كاملة، والتصرف وفق هذه الصورة حين التعامل مع الحجاج والمعتمرين.



وأضاف: نحرص في برنامج شباب مكة على زيادة العطاء والتفاعل لدى أبناء مكة المكرمة، وأن عملهم هو محافظة على حضارة وقيمة المشاعر المقدّسة، وخدمةً لضيوف الرحمن.



وأردف: هناك 70 شابًّا يشاركون في نشاط إرشاد التائهين بالمشاعر المقدسة، بالشراكة مع إدارة خدمات الحجاج بوزارة الحج والعمرة في المشاعر المقدسة؛ لدلالة الحجيج إلى وجهاتهم.



وثمّن لوزارة الحج دعمها للشباب وإمدادهم بالخرائط والتطبيقات الذكية؛ للإفادة منها في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:49 PM

٧٠ شابًّا من مكّة في عرفات.. "خلية نحل" لمساعدة وإرشاد التائهين "الرحيلي" لـ"سبق": هدفنا إظهار الصورة الحسنة لأبناء الوطن





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سخّر ٧٠ شابًّا من "برنامج شباب مكة في خدمتك"؛ وقتهم لخدمة الحجيج في هذا اليوم الفضيل، وشكّلوا خلية نحل تعمل على إرشاد التائهين في مشعر عرفات؛ تجسيداً لواجبهم المجتمعي والوطني، وخدمةً لضيوف الرحمن.



وقال مدير "برنامج شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي لـ"سبق": البرنامج يهدف في أبعاده الوطنية إلى تعزيز حس الانتماء لبلاد الحرمين؛ من خلال تعظيم أقدس بقعة في هذا الوطن "مكة المكرمة"، وغرس الشعور بأهمية الحرص على مصلحة البلد الحرام؛ باعتباره بلدًا مقدسًا وواجهة دينية، ذات بعد حضاري مميز، تعكس صورة المملكة العربية السعودية كاملة، والتصرف وفق هذه الصورة حين التعامل مع الحجاج والمعتمرين.



وأضاف: نحرص في برنامج شباب مكة على زيادة العطاء والتفاعل لدى أبناء مكة المكرمة، وأن عملهم هو محافظة على حضارة وقيمة المشاعر المقدّسة، وخدمةً لضيوف الرحمن.



وأردف: هناك 70 شابًّا يشاركون في نشاط إرشاد التائهين بالمشاعر المقدسة، بالشراكة مع إدارة خدمات الحجاج بوزارة الحج والعمرة في المشاعر المقدسة؛ لدلالة الحجيج إلى وجهاتهم.



وثمّن لوزارة الحج دعمها للشباب وإمدادهم بالخرائط والتطبيقات الذكية؛ للإفادة منها في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.