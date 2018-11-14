النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعارضة التركية تهاجم أردوغان: اقتصادنا متردٍّ وتستورد أجهزة لتدفئة أشجار النخيل في قصرك.. صدمتنا!

التضخم بلغ 26% والبطالة تخطت الـ11% و50% من المواطنين الأتراك أصبحوا فقراء

هاجمت المعارضة التركية، سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانتقدت بشدة تردي الأوضاع المالية والاقتصادية لتركيا؛ كاشفة عن برامج لترف يُشرف عليها الرئيس في قصوره.

وهاجمت رئيسة حزب "الخير" التركي المعارض وهي "ميرال أكشينار"، خلال كلمة لها في اجتماع كتلة نواب الحزب، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وارتفاع نسبة البطالة والتضخم. وتطرقت الزعيمة المعارضة إلى نظام مقترح لتدفئة أشجار النخيل في القصر الرئاسي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي بشدة.

وقالت "أكشينار": "لقد تجاوز معدل التضخم في تركيا 26%؛ بينما تخطت نسبة البطالة حاجز الـ11%، ولا تزال يا أردوغان تواصل تجاهل الحلول المقترحة؛ في الوقت الذي أصبح فيه 50% من المواطنين الأتراك فقراء".

واستنكرت عزم تركيا استيراد أجهزة تدفئة أشجار النخيل الموجودة في حديقة القصر الرئاسي، مضيفة: "هل صدمتم لهذا؟! إنهم لا يفكرون في كيفية تدفئة المواطن هذا الشتاء.. إلى المواطنين الأعزاء الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية، هذه السلطة لم تعد كما عهدتموها، أشجار النخيل في القصر الرئاسي أهم من المواطن الذي سيبرد هذا الشتاء"؛ وفقا لما نقلته صحيفة "حرييت" التركية.

وتمرّ تركيا بأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ سنوات، خسرت على إثرها الليرة 40% من قيمتها خلال العام الجاري، ويتوجب على أنقرة سداد ديون خارجية بنحو 179 مليار دولار؛ أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، خلال الأشهر الـ12 القادمة؛ وذلك وفق تقديرات لمصرف "جيه بي مورغان" الأمريكي نشر في سبتمبر الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المعارضة التركية تهاجم أردوغان: اقتصادنا متردٍّ وتستورد أجهزة لتدفئة أشجار النخيل في قصرك.. صدمتنا!
سبق

هاجمت المعارضة التركية، سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانتقدت بشدة تردي الأوضاع المالية والاقتصادية لتركيا؛ كاشفة عن برامج لترف يُشرف عليها الرئيس في قصوره.

وهاجمت رئيسة حزب "الخير" التركي المعارض وهي "ميرال أكشينار"، خلال كلمة لها في اجتماع كتلة نواب الحزب، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وارتفاع نسبة البطالة والتضخم. وتطرقت الزعيمة المعارضة إلى نظام مقترح لتدفئة أشجار النخيل في القصر الرئاسي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي بشدة.

وقالت "أكشينار": "لقد تجاوز معدل التضخم في تركيا 26%؛ بينما تخطت نسبة البطالة حاجز الـ11%، ولا تزال يا أردوغان تواصل تجاهل الحلول المقترحة؛ في الوقت الذي أصبح فيه 50% من المواطنين الأتراك فقراء".

واستنكرت عزم تركيا استيراد أجهزة تدفئة أشجار النخيل الموجودة في حديقة القصر الرئاسي، مضيفة: "هل صدمتم لهذا؟! إنهم لا يفكرون في كيفية تدفئة المواطن هذا الشتاء.. إلى المواطنين الأعزاء الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية، هذه السلطة لم تعد كما عهدتموها، أشجار النخيل في القصر الرئاسي أهم من المواطن الذي سيبرد هذا الشتاء"؛ وفقا لما نقلته صحيفة "حرييت" التركية.

وتمرّ تركيا بأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ سنوات، خسرت على إثرها الليرة 40% من قيمتها خلال العام الجاري، ويتوجب على أنقرة سداد ديون خارجية بنحو 179 مليار دولار؛ أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، خلال الأشهر الـ12 القادمة؛ وذلك وفق تقديرات لمصرف "جيه بي مورغان" الأمريكي نشر في سبتمبر الماضي.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
01:52 PM

المعارضة التركية تهاجم أردوغان: اقتصادنا متردٍّ وتستورد أجهزة لتدفئة أشجار النخيل في قصرك.. صدمتنا!

التضخم بلغ 26% والبطالة تخطت الـ11% و50% من المواطنين الأتراك أصبحوا فقراء

A A A
شقران الرشيدي - الرياض
17
16,458

هاجمت المعارضة التركية، سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانتقدت بشدة تردي الأوضاع المالية والاقتصادية لتركيا؛ كاشفة عن برامج لترف يُشرف عليها الرئيس في قصوره.

وهاجمت رئيسة حزب "الخير" التركي المعارض وهي "ميرال أكشينار"، خلال كلمة لها في اجتماع كتلة نواب الحزب، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وارتفاع نسبة البطالة والتضخم. وتطرقت الزعيمة المعارضة إلى نظام مقترح لتدفئة أشجار النخيل في القصر الرئاسي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي بشدة.

وقالت "أكشينار": "لقد تجاوز معدل التضخم في تركيا 26%؛ بينما تخطت نسبة البطالة حاجز الـ11%، ولا تزال يا أردوغان تواصل تجاهل الحلول المقترحة؛ في الوقت الذي أصبح فيه 50% من المواطنين الأتراك فقراء".

واستنكرت عزم تركيا استيراد أجهزة تدفئة أشجار النخيل الموجودة في حديقة القصر الرئاسي، مضيفة: "هل صدمتم لهذا؟! إنهم لا يفكرون في كيفية تدفئة المواطن هذا الشتاء.. إلى المواطنين الأعزاء الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية، هذه السلطة لم تعد كما عهدتموها، أشجار النخيل في القصر الرئاسي أهم من المواطن الذي سيبرد هذا الشتاء"؛ وفقا لما نقلته صحيفة "حرييت" التركية.

وتمرّ تركيا بأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ سنوات، خسرت على إثرها الليرة 40% من قيمتها خلال العام الجاري، ويتوجب على أنقرة سداد ديون خارجية بنحو 179 مليار دولار؛ أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، خلال الأشهر الـ12 القادمة؛ وذلك وفق تقديرات لمصرف "جيه بي مورغان" الأمريكي نشر في سبتمبر الماضي.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,533
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,817
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,363
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,409

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة