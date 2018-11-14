المعارضة التركية تهاجم أردوغان: اقتصادنا متردٍّ وتستورد أجهزة لتدفئة أشجار النخيل في قصرك.. صدمتنا!

التضخم بلغ 26% والبطالة تخطت الـ11% و50% من المواطنين الأتراك أصبحوا فقراء

هاجمت المعارضة التركية، سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانتقدت بشدة تردي الأوضاع المالية والاقتصادية لتركيا؛ كاشفة عن برامج لترف يُشرف عليها الرئيس في قصوره.

وهاجمت رئيسة حزب "الخير" التركي المعارض وهي "ميرال أكشينار"، خلال كلمة لها في اجتماع كتلة نواب الحزب، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وارتفاع نسبة البطالة والتضخم. وتطرقت الزعيمة المعارضة إلى نظام مقترح لتدفئة أشجار النخيل في القصر الرئاسي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي بشدة.

وقالت "أكشينار": "لقد تجاوز معدل التضخم في تركيا 26%؛ بينما تخطت نسبة البطالة حاجز الـ11%، ولا تزال يا أردوغان تواصل تجاهل الحلول المقترحة؛ في الوقت الذي أصبح فيه 50% من المواطنين الأتراك فقراء".

واستنكرت عزم تركيا استيراد أجهزة تدفئة أشجار النخيل الموجودة في حديقة القصر الرئاسي، مضيفة: "هل صدمتم لهذا؟! إنهم لا يفكرون في كيفية تدفئة المواطن هذا الشتاء.. إلى المواطنين الأعزاء الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية، هذه السلطة لم تعد كما عهدتموها، أشجار النخيل في القصر الرئاسي أهم من المواطن الذي سيبرد هذا الشتاء"؛ وفقا لما نقلته صحيفة "حرييت" التركية.

وتمرّ تركيا بأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ سنوات، خسرت على إثرها الليرة 40% من قيمتها خلال العام الجاري، ويتوجب على أنقرة سداد ديون خارجية بنحو 179 مليار دولار؛ أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، خلال الأشهر الـ12 القادمة؛ وذلك وفق تقديرات لمصرف "جيه بي مورغان" الأمريكي نشر في سبتمبر الماضي.