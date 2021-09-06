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السديس يوجه بتفعيل دور المراجعة الداخلية وتسريع وتيرة العمل

لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي الحرمين الشريفين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتفعيل دور المراجعة الداخلية ومتابعة أعمالها وتفعيل الجولات التوثيقية ومراقبة سير العمل.


يأتي هذا التوجيه من حرص على تسريع وتيرة العمل، ورفع مستوى الجاهزية الخدمات المقدمة، سعياً لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله- وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ضيوف الرحمن، واستشعار عظمة الزمان والمكان.
ويأتي هذا التوجيه من حرصه على تفعيل دور المراجعة الداخلية وفق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

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السديس يوجه بتفعيل دور المراجعة الداخلية وتسريع وتيرة العمل
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتفعيل دور المراجعة الداخلية ومتابعة أعمالها وتفعيل الجولات التوثيقية ومراقبة سير العمل.


يأتي هذا التوجيه من حرص على تسريع وتيرة العمل، ورفع مستوى الجاهزية الخدمات المقدمة، سعياً لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله- وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ضيوف الرحمن، واستشعار عظمة الزمان والمكان.
ويأتي هذا التوجيه من حرصه على تفعيل دور المراجعة الداخلية وفق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
02:24 PM

السديس يوجه بتفعيل دور المراجعة الداخلية وتسريع وتيرة العمل

لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي الحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتفعيل دور المراجعة الداخلية ومتابعة أعمالها وتفعيل الجولات التوثيقية ومراقبة سير العمل.


يأتي هذا التوجيه من حرص على تسريع وتيرة العمل، ورفع مستوى الجاهزية الخدمات المقدمة، سعياً لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله- وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ضيوف الرحمن، واستشعار عظمة الزمان والمكان.
ويأتي هذا التوجيه من حرصه على تفعيل دور المراجعة الداخلية وفق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

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