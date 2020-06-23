مقاتلات التحالف تقضي على قيادي حوثي بارز و8 من مرافقيه

استهدفت تجمعا للمليشيا في جبهة رازح

قُتِل قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مع عدد من مرافقيه، اليوم السبت، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وبيّن موقع "سبتمبر نت" أن الغارة استهدفت تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رازح، غربي المحافظة.

وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي في المليشيا المدعو عبدالله صالح ساري، مع ثمانية من مرافقيه.