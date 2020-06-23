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مقاتلات التحالف تقضي على قيادي حوثي بارز و8 من مرافقيه

استهدفت تجمعا للمليشيا في جبهة رازح

قُتِل قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مع عدد من مرافقيه، اليوم السبت، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وبيّن موقع "سبتمبر نت" أن الغارة استهدفت تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رازح، غربي المحافظة.

وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي في المليشيا المدعو عبدالله صالح ساري، مع ثمانية من مرافقيه.

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مقاتلات التحالف تقضي على قيادي حوثي بارز و8 من مرافقيه
سبق

قُتِل قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مع عدد من مرافقيه، اليوم السبت، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وبيّن موقع "سبتمبر نت" أن الغارة استهدفت تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رازح، غربي المحافظة.

وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي في المليشيا المدعو عبدالله صالح ساري، مع ثمانية من مرافقيه.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
05:47 PM

مقاتلات التحالف تقضي على قيادي حوثي بارز و8 من مرافقيه

استهدفت تجمعا للمليشيا في جبهة رازح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,941

قُتِل قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مع عدد من مرافقيه، اليوم السبت، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وبيّن موقع "سبتمبر نت" أن الغارة استهدفت تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رازح، غربي المحافظة.

وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي في المليشيا المدعو عبدالله صالح ساري، مع ثمانية من مرافقيه.

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