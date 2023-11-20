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"الحبوب" تُودع الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي للمزارعين

44 مزارعاً ممّن أقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتاراً، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

بدأت المؤسسة بإيداع قيمة الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440 / 1441هـ) ولا يوجد عليهم مديونيات للصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقارية.

وبلغ إجمالي ما تمّ إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (12,543,893) ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد (44) مزارعاً.

وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ (154,846,006) ريالات لعدد (561) مزارعاً بكمية (130,433.65) طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.

مجلس الوزراء الحبوب الأعلاف الخضراء

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تُودع الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي للمزارعين
سبق

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتاراً، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

بدأت المؤسسة بإيداع قيمة الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440 / 1441هـ) ولا يوجد عليهم مديونيات للصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقارية.

وبلغ إجمالي ما تمّ إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (12,543,893) ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد (44) مزارعاً.

وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ (154,846,006) ريالات لعدد (561) مزارعاً بكمية (130,433.65) طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
01:41 PM

"الحبوب" تُودع الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي للمزارعين

44 مزارعاً ممّن أقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتاراً، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

بدأت المؤسسة بإيداع قيمة الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440 / 1441هـ) ولا يوجد عليهم مديونيات للصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقارية.

وبلغ إجمالي ما تمّ إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (12,543,893) ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد (44) مزارعاً.

وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ (154,846,006) ريالات لعدد (561) مزارعاً بكمية (130,433.65) طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.

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