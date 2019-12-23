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"الشؤون البلدية": نوصل الشتلات للمواطنين ونزرعها مجاناً

قائمة من الأشجار المحددة بالاتفاق مسموح بزراعتها في كل منطقة

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال المهندس عبدالله بن سعيد، أن بعض الأمانات تتيح للمواطنين والمقيمين طلب الشتلات مجاناً من مشاتل البلدية، ويتم توصيلها للمنزل وزراعتها.

وعبر مقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية" اليوم لفت "ابن سعيد" إلى أن هناك قائمة من الأشجار المحددة بالاتفاق مع وزارة البيئة والزراعة مسموح بزراعتها في كل منطقة.

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"الشؤون البلدية": نوصل الشتلات للمواطنين ونزرعها مجاناً
سبق

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال المهندس عبدالله بن سعيد، أن بعض الأمانات تتيح للمواطنين والمقيمين طلب الشتلات مجاناً من مشاتل البلدية، ويتم توصيلها للمنزل وزراعتها.

وعبر مقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية" اليوم لفت "ابن سعيد" إلى أن هناك قائمة من الأشجار المحددة بالاتفاق مع وزارة البيئة والزراعة مسموح بزراعتها في كل منطقة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
11:51 AM

"الشؤون البلدية": نوصل الشتلات للمواطنين ونزرعها مجاناً

قائمة من الأشجار المحددة بالاتفاق مسموح بزراعتها في كل منطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,324

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال المهندس عبدالله بن سعيد، أن بعض الأمانات تتيح للمواطنين والمقيمين طلب الشتلات مجاناً من مشاتل البلدية، ويتم توصيلها للمنزل وزراعتها.

وعبر مقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية" اليوم لفت "ابن سعيد" إلى أن هناك قائمة من الأشجار المحددة بالاتفاق مع وزارة البيئة والزراعة مسموح بزراعتها في كل منطقة.

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