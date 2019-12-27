إخماد حريق داخل شقة بـ "شوقية مكة" بعد إصابة 20 شخصاً

فرق "المدني" سيطرت على النيران .. ونُقلت الحالات إلى مستشفييْن

أخمدت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم، حريقاً اندلع داخل شقة بالدور الثاني في عمارة مكوّنة من أربعة أدوار بحي الشوقية؛ أسفر عن إصابة 20 شخصاً من جنسياتٍ مختلفة بحروقٍ واختناق.

ونُقلت 10 حالات إلى مستشفى النور، وأربع حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، فيما تمّت معالجة ست حالات في الموقع.

ومن المنتظر صدور بيانٍ عن الدفاع المدني لتوضيح تفاصيل حادثة الحريق.