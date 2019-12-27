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إخماد حريق داخل شقة بـ "شوقية مكة" بعد إصابة 20 شخصاً

فرق "المدني" سيطرت على النيران .. ونُقلت الحالات إلى مستشفييْن

أخمدت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم، حريقاً اندلع داخل شقة بالدور الثاني في عمارة مكوّنة من أربعة أدوار بحي الشوقية؛ أسفر عن إصابة 20 شخصاً من جنسياتٍ مختلفة بحروقٍ واختناق.

ونُقلت 10 حالات إلى مستشفى النور، وأربع حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، فيما تمّت معالجة ست حالات في الموقع.

ومن المنتظر صدور بيانٍ عن الدفاع المدني لتوضيح تفاصيل حادثة الحريق.

الدفاع المدني مكة المكرمة حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إخماد حريق داخل شقة بـ "شوقية مكة" بعد إصابة 20 شخصاً
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم، حريقاً اندلع داخل شقة بالدور الثاني في عمارة مكوّنة من أربعة أدوار بحي الشوقية؛ أسفر عن إصابة 20 شخصاً من جنسياتٍ مختلفة بحروقٍ واختناق.

ونُقلت 10 حالات إلى مستشفى النور، وأربع حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، فيما تمّت معالجة ست حالات في الموقع.

ومن المنتظر صدور بيانٍ عن الدفاع المدني لتوضيح تفاصيل حادثة الحريق.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
01:24 PM

إخماد حريق داخل شقة بـ "شوقية مكة" بعد إصابة 20 شخصاً

فرق "المدني" سيطرت على النيران .. ونُقلت الحالات إلى مستشفييْن

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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721

أخمدت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم، حريقاً اندلع داخل شقة بالدور الثاني في عمارة مكوّنة من أربعة أدوار بحي الشوقية؛ أسفر عن إصابة 20 شخصاً من جنسياتٍ مختلفة بحروقٍ واختناق.

ونُقلت 10 حالات إلى مستشفى النور، وأربع حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، فيما تمّت معالجة ست حالات في الموقع.

ومن المنتظر صدور بيانٍ عن الدفاع المدني لتوضيح تفاصيل حادثة الحريق.

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