"الحج": زيارة قبر الرسول للرجال فقط.. والنساء يمكنهن الصلاة بـ"الروضة"

بتصريح "فعّال" من خلال تطبيق "اعتمرنا"

‬قالت وزارة الحج والعمرة: إن زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- في المسجد النبوي، مقتصرة على الرجال فقط، ويتطلب ذلك تصريحا فعّالا من خلال التطبيق المعتمد.

وأوضحت أنه بالنسبة للنساء فيمكنهن زيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها بعد حجز تصريح زيارة عن طريق تطبيق "اعتمرنا".