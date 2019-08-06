النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تطوير مكة" تصدر خرائط تفاعلية للمشاعر

تتضمن مخططاً لـ"منى ومزدلفة وعرفات"

أصدرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة تهدف إلى إرشاد وتعريف حجاج بيت الله بالأماكن التي يقصدونها بسهولة.
وتسعى الهيئة إلى الحد من ظاهرة الضياع التي تواجه الحجاج وضمان وصولهم إلى مقر مخيماتهم وأماكن الخدمات العامة وأبرز المعالم في المشاعر المقدسة ومحطة القطار ومواقف انتظار السيارات، إضافة إلى الحدود الشرعية للمشاعر.

وتتضمن الخريطة التفاعلية مخططًا للمشاعر "منى ومزدلفة وعرفات"، حيث يستطيع الحاج أن يضغط على الموقع المراد زيارته وتقوم الخريطة التفاعلية بإرشاده لأفضل الطرق ولتجنب الازدحام.
وتتمثل شبكة طرق المشاعر المقدسة بالطرق الرئيسية الطولية الرابطة بين المشاعر، مرقّمة بأرقام "زوجية"، وطرق عرضية تم ترقيمها بأرقام فردية، وطرق المشاة الرئيسة والفرعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تطوير مكة" تصدر خرائط تفاعلية للمشاعر
سبق

أصدرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة تهدف إلى إرشاد وتعريف حجاج بيت الله بالأماكن التي يقصدونها بسهولة.
وتسعى الهيئة إلى الحد من ظاهرة الضياع التي تواجه الحجاج وضمان وصولهم إلى مقر مخيماتهم وأماكن الخدمات العامة وأبرز المعالم في المشاعر المقدسة ومحطة القطار ومواقف انتظار السيارات، إضافة إلى الحدود الشرعية للمشاعر.

وتتضمن الخريطة التفاعلية مخططًا للمشاعر "منى ومزدلفة وعرفات"، حيث يستطيع الحاج أن يضغط على الموقع المراد زيارته وتقوم الخريطة التفاعلية بإرشاده لأفضل الطرق ولتجنب الازدحام.
وتتمثل شبكة طرق المشاعر المقدسة بالطرق الرئيسية الطولية الرابطة بين المشاعر، مرقّمة بأرقام "زوجية"، وطرق عرضية تم ترقيمها بأرقام فردية، وطرق المشاة الرئيسة والفرعية.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
03:57 PM

"تطوير مكة" تصدر خرائط تفاعلية للمشاعر

تتضمن مخططاً لـ"منى ومزدلفة وعرفات"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
641

أصدرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة تهدف إلى إرشاد وتعريف حجاج بيت الله بالأماكن التي يقصدونها بسهولة.
وتسعى الهيئة إلى الحد من ظاهرة الضياع التي تواجه الحجاج وضمان وصولهم إلى مقر مخيماتهم وأماكن الخدمات العامة وأبرز المعالم في المشاعر المقدسة ومحطة القطار ومواقف انتظار السيارات، إضافة إلى الحدود الشرعية للمشاعر.

وتتضمن الخريطة التفاعلية مخططًا للمشاعر "منى ومزدلفة وعرفات"، حيث يستطيع الحاج أن يضغط على الموقع المراد زيارته وتقوم الخريطة التفاعلية بإرشاده لأفضل الطرق ولتجنب الازدحام.
وتتمثل شبكة طرق المشاعر المقدسة بالطرق الرئيسية الطولية الرابطة بين المشاعر، مرقّمة بأرقام "زوجية"، وطرق عرضية تم ترقيمها بأرقام فردية، وطرق المشاة الرئيسة والفرعية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,440
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,547
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,636

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة