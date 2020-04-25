النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تداعيات "كورونا".. تركيا تنتشل اقتصادها بـ28.7 مليار دولار

تشمل تمويلاً للشركات والتجار

أفاد وزير المالية التركي براءت البيرق، اليوم السبت، بأن قيمة الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة "كورونا"، بلغت 200 مليار ليرة (28.7 مليار دولار).

وبين "البيرق" أن هذه الإجراءات تشمل تمويلاً يصل إلى 107.4 مليار ليرة لنحو 120 ألف شركة لدعمها في مواجهة الجائحة، كما جرى تخصيص 16.8 مليار ليرة إضافية لدعم التجار، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن 4.4 مليون أسرة حصلت على دعم مالي بقيمة ألف ليرة لكل منها، وجرى تخصيص 22.3 مليار ليرة في المجمل لتوفير الاحتياجات الأساسية لنحو أربعة ملايين مواطن.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن في بادئ الأمر عن حزمة بقيمة 100 مليار ليرة لدعم الاقتصاد في 18 مارس الماضي، وأرجأ مدفوعات الدين وخفض العبء الضريبي في بعض القطاعات، ومنذ ذلك الحين وسعت أنقرة تدريجيا نطاق هذه الإجراءات.

وسجلت تركيا 3122 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" أمس، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2600.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تداعيات "كورونا".. تركيا تنتشل اقتصادها بـ28.7 مليار دولار
سبق

أفاد وزير المالية التركي براءت البيرق، اليوم السبت، بأن قيمة الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة "كورونا"، بلغت 200 مليار ليرة (28.7 مليار دولار).

وبين "البيرق" أن هذه الإجراءات تشمل تمويلاً يصل إلى 107.4 مليار ليرة لنحو 120 ألف شركة لدعمها في مواجهة الجائحة، كما جرى تخصيص 16.8 مليار ليرة إضافية لدعم التجار، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن 4.4 مليون أسرة حصلت على دعم مالي بقيمة ألف ليرة لكل منها، وجرى تخصيص 22.3 مليار ليرة في المجمل لتوفير الاحتياجات الأساسية لنحو أربعة ملايين مواطن.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن في بادئ الأمر عن حزمة بقيمة 100 مليار ليرة لدعم الاقتصاد في 18 مارس الماضي، وأرجأ مدفوعات الدين وخفض العبء الضريبي في بعض القطاعات، ومنذ ذلك الحين وسعت أنقرة تدريجيا نطاق هذه الإجراءات.

وسجلت تركيا 3122 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" أمس، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2600.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:41 PM

تداعيات "كورونا".. تركيا تنتشل اقتصادها بـ28.7 مليار دولار

تشمل تمويلاً للشركات والتجار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,285

أفاد وزير المالية التركي براءت البيرق، اليوم السبت، بأن قيمة الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة "كورونا"، بلغت 200 مليار ليرة (28.7 مليار دولار).

وبين "البيرق" أن هذه الإجراءات تشمل تمويلاً يصل إلى 107.4 مليار ليرة لنحو 120 ألف شركة لدعمها في مواجهة الجائحة، كما جرى تخصيص 16.8 مليار ليرة إضافية لدعم التجار، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن 4.4 مليون أسرة حصلت على دعم مالي بقيمة ألف ليرة لكل منها، وجرى تخصيص 22.3 مليار ليرة في المجمل لتوفير الاحتياجات الأساسية لنحو أربعة ملايين مواطن.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن في بادئ الأمر عن حزمة بقيمة 100 مليار ليرة لدعم الاقتصاد في 18 مارس الماضي، وأرجأ مدفوعات الدين وخفض العبء الضريبي في بعض القطاعات، ومنذ ذلك الحين وسعت أنقرة تدريجيا نطاق هذه الإجراءات.

وسجلت تركيا 3122 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" أمس، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2600.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة