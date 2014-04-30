بالصور.. "عمل مكة" يرصد ١٣٠ مخالفة لقرارات التوطين في أسبوع

نفذ ١٩٨٦ زيارة تفتيشية على عدة منشآت بجميع محافظات المنطقة

رصد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة, من خلال ١٩٨٦ زيارة تفتيشية نُفّذت الأسبوع الماضي على المنشآت في سوق العمل بجميع محافظات المنطقة ١٣٠ مخالفة لقرارات التوطين، وتأنيث محال المستلزمات النسائية والذهب والمجوهرات، وتوطين قطاع الاتصالات والإيواء السياحي .

وجاءت هذه الحملات المكثفة بمشاركة الرافد الأمني وبعض الجهات الداعمة، بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار التوطين.