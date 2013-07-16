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بعد إغلاق 5 أشهر.. باكستان تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية

جاء بسبب التوتر العسكري الذي وقع مع الهند إثر اختراق مقاتلات أجواءها

أعلنت باكستان عن إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية؛ وذلك بعد خمسة أشهر من إغلاقه مع الهند؛ بسبب التوتر العسكري بين البلدين.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان اليوم، أنه تم تفعيل جميع مسارات الطيران المحلية والدولية عبر الأجواء الباكستانية، بما في ذلك استئناف رحلات الطيران من مطارات: (فيصل أباد، وملتان، ورحيم يار خان) الدولية القريبة من الحدود مع الهند.

وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي في السابع والعشرين من فبراير الماضي؛ إثر اختراق مقاتلات هندية الأجواء الباكستانية لتنفيذ غارة داخل باكستان، وفي مارس الماضي فتحت باكستان مجالها الجوي جزئيًّا مع إبقائه مغلقًا على طول الحدود مع الهند.

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بعد إغلاق 5 أشهر.. باكستان تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية
سبق

أعلنت باكستان عن إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية؛ وذلك بعد خمسة أشهر من إغلاقه مع الهند؛ بسبب التوتر العسكري بين البلدين.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان اليوم، أنه تم تفعيل جميع مسارات الطيران المحلية والدولية عبر الأجواء الباكستانية، بما في ذلك استئناف رحلات الطيران من مطارات: (فيصل أباد، وملتان، ورحيم يار خان) الدولية القريبة من الحدود مع الهند.

وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي في السابع والعشرين من فبراير الماضي؛ إثر اختراق مقاتلات هندية الأجواء الباكستانية لتنفيذ غارة داخل باكستان، وفي مارس الماضي فتحت باكستان مجالها الجوي جزئيًّا مع إبقائه مغلقًا على طول الحدود مع الهند.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:35 PM

بعد إغلاق 5 أشهر.. باكستان تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية

جاء بسبب التوتر العسكري الذي وقع مع الهند إثر اختراق مقاتلات أجواءها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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أعلنت باكستان عن إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية؛ وذلك بعد خمسة أشهر من إغلاقه مع الهند؛ بسبب التوتر العسكري بين البلدين.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان اليوم، أنه تم تفعيل جميع مسارات الطيران المحلية والدولية عبر الأجواء الباكستانية، بما في ذلك استئناف رحلات الطيران من مطارات: (فيصل أباد، وملتان، ورحيم يار خان) الدولية القريبة من الحدود مع الهند.

وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي في السابع والعشرين من فبراير الماضي؛ إثر اختراق مقاتلات هندية الأجواء الباكستانية لتنفيذ غارة داخل باكستان، وفي مارس الماضي فتحت باكستان مجالها الجوي جزئيًّا مع إبقائه مغلقًا على طول الحدود مع الهند.

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