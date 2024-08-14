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خطاط المصحف الشريف لـ"سبق": أنا بخير وعافية وخلال أيام أغادر المستشفى

قدم شكره لكل من سأل عنه

طمأن خطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ عثمان طه، محبيه بأنه بخير وعافية، وقريباً سيخرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء، بحسب تقارير الأطباء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته "سبق" به، للاطمئنان على صحته من العارض الصحي الذي ألمّ به وهو يرقد حالياً بالمستشفى لاستكمال العلاج.

وشكر "عثمان طه"، عبر منبر "سبق"، كل من سأل عنه سواء بالاتصال الهاتفي أو بالمراسلة، سائلاً الله للجميع التوفيق والإعانة، وأن يصرف الله الوباء عن المملكة وجميع بلاد العالم.

ويعد "عثمان طه" من أشهر خطاطي المصحف الشريف بالعالم، وقد خط المصحف بيديه 12 مرة بمجمع الملك فهد.

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خطاط المصحف الشريف لـ"سبق": أنا بخير وعافية وخلال أيام أغادر المستشفى
سبق

طمأن خطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ عثمان طه، محبيه بأنه بخير وعافية، وقريباً سيخرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء، بحسب تقارير الأطباء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته "سبق" به، للاطمئنان على صحته من العارض الصحي الذي ألمّ به وهو يرقد حالياً بالمستشفى لاستكمال العلاج.

وشكر "عثمان طه"، عبر منبر "سبق"، كل من سأل عنه سواء بالاتصال الهاتفي أو بالمراسلة، سائلاً الله للجميع التوفيق والإعانة، وأن يصرف الله الوباء عن المملكة وجميع بلاد العالم.

ويعد "عثمان طه" من أشهر خطاطي المصحف الشريف بالعالم، وقد خط المصحف بيديه 12 مرة بمجمع الملك فهد.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
12:39 AM

خطاط المصحف الشريف لـ"سبق": أنا بخير وعافية وخلال أيام أغادر المستشفى

قدم شكره لكل من سأل عنه

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
372

طمأن خطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ عثمان طه، محبيه بأنه بخير وعافية، وقريباً سيخرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء، بحسب تقارير الأطباء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته "سبق" به، للاطمئنان على صحته من العارض الصحي الذي ألمّ به وهو يرقد حالياً بالمستشفى لاستكمال العلاج.

وشكر "عثمان طه"، عبر منبر "سبق"، كل من سأل عنه سواء بالاتصال الهاتفي أو بالمراسلة، سائلاً الله للجميع التوفيق والإعانة، وأن يصرف الله الوباء عن المملكة وجميع بلاد العالم.

ويعد "عثمان طه" من أشهر خطاطي المصحف الشريف بالعالم، وقد خط المصحف بيديه 12 مرة بمجمع الملك فهد.

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