مواجهات الساعات الـ12.. مقتل 13 حوثياً في تسلل فاشل بصعدة

الجيش اليمني قصف تجمعات للميليشيا

قتل 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، في مواجهات ضارية مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأفاد قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع شمالي غرب مركز المديرية.

وأوضح "معروف" أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل هي الأعنف منذ بداية العام الجاري، وأجبرت الميليشيا على التراجع والفرار.

وبين أن المواجهات استمرت حوالي ١٢ ساعة وأسفرت عن مقتل 13 من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين.

وأشار "معروف" إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثى بالقرب من تبة الروافض.