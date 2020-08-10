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"مكافحة المخدرات" عن شاب تناول المخدر: عائلتك هي حياتك فلا تدمرها

نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقطع فيديو عن قصة شاب يُدعى "وليد" تزوج واستقرت حياته، ثم ما لبث أن تغيرت حياته بسبب المخدرات.

وعقبت "مكافحة المخدرات" قائلة: "عائلتك هي حياتك، فلا تدمرها بالمخدرات".

وأشارت اللجنة إلى أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة، كما يحتوي الكبتاجون على مادة شديدة السُمية تدمر الخلايا العصبية وتفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، وتُدمر الخلايا العصبية بالمخ؛ وتتسبب بالإصابة بالسكتة القلبية، وقد أدرجته منظمة الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيراً على العقل.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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"مكافحة المخدرات" عن شاب تناول المخدر: عائلتك هي حياتك فلا تدمرها
سبق

نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقطع فيديو عن قصة شاب يُدعى "وليد" تزوج واستقرت حياته، ثم ما لبث أن تغيرت حياته بسبب المخدرات.

وعقبت "مكافحة المخدرات" قائلة: "عائلتك هي حياتك، فلا تدمرها بالمخدرات".

وأشارت اللجنة إلى أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة، كما يحتوي الكبتاجون على مادة شديدة السُمية تدمر الخلايا العصبية وتفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، وتُدمر الخلايا العصبية بالمخ؛ وتتسبب بالإصابة بالسكتة القلبية، وقد أدرجته منظمة الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيراً على العقل.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:41 PM

"مكافحة المخدرات" عن شاب تناول المخدر: عائلتك هي حياتك فلا تدمرها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
2,479

نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقطع فيديو عن قصة شاب يُدعى "وليد" تزوج واستقرت حياته، ثم ما لبث أن تغيرت حياته بسبب المخدرات.

وعقبت "مكافحة المخدرات" قائلة: "عائلتك هي حياتك، فلا تدمرها بالمخدرات".

وأشارت اللجنة إلى أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة، كما يحتوي الكبتاجون على مادة شديدة السُمية تدمر الخلايا العصبية وتفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، وتُدمر الخلايا العصبية بالمخ؛ وتتسبب بالإصابة بالسكتة القلبية، وقد أدرجته منظمة الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيراً على العقل.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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