أمطار محايل تقطع الكهرباء وتُطيح بواجهات المحلات التجارية

آل مصمع لـ"سبق": البلدية باشرت رفع المخلفات وشفط المياه

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي شهدتها محافظة محايل اليوم في قطع التيار الكهربائي عن عدد من القرى في الوقت الذي سقطت واجهات عدد من المحلات التجارية.

وأدت الأمطار إلى ارتفاع منسوب المياه في عدد من الطرق والساحات ما نتج عنه شل حركة السير للمركبات.

وتخوف عدد من السكان من حدوث حالات صعق كهربائي لا سمح الله في بعض المواقع التي تشهد تجمعاً للمياه.

من جهتها شرعت بلدية محايل في عمليات التصريف وشفط المياه وفق خطة معدة مسبقاً للتعامل مع مثل هذه الحالة المطرية.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع: تم استنفار كافة المعدات والقوى البشرية للتعامل مع الوضع القائم الذي تشهده المحافظة لليوم الثاني على التوالي في محاولة لتصريف المياه بما يضمن يضمن عدم حدوث مخاطر وخاصة لمرتادي الساحات والمتنزهات، مؤكداً أنه تم تنظيف العبارات ومجاري السيول إلا أن كمية الأمطار الغزيرة أدت إلى بعض تجمعات المياه التي يتم التعامل معها مؤكداً رفع المخلفات التي تسببت الأمطار في حدوثها.