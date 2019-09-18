مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 148 سلة غذائية على الأسر النازحة في الخوخة بالحديدة
ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للأشقاء في اليمن
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 148 سلة غذائية على 888 مستفيداً من الأسر النازحة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، شملت بني غميضان وبني كليب ونازحي أبو زهر، نفذها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي التوزيع ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 148 سلة غذائية على الأسر النازحة في الخوخة بالحديدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-09-18
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 148 سلة غذائية على 888 مستفيداً من الأسر النازحة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، شملت بني غميضان وبني كليب ونازحي أبو زهر، نفذها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي التوزيع ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
05:48 PM
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 148 سلة غذائية على الأسر النازحة في الخوخة بالحديدة
ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للأشقاء في اليمن
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 148 سلة غذائية على 888 مستفيداً من الأسر النازحة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، شملت بني غميضان وبني كليب ونازحي أبو زهر، نفذها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي التوزيع ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن.