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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 148 سلة غذائية على الأسر النازحة في الخوخة بالحديدة

ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للأشقاء في اليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 148 سلة غذائية على 888 مستفيداً من الأسر النازحة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، شملت بني غميضان وبني كليب ونازحي أبو زهر، نفذها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي التوزيع ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 148 سلة غذائية على الأسر النازحة في الخوخة بالحديدة
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 148 سلة غذائية على 888 مستفيداً من الأسر النازحة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، شملت بني غميضان وبني كليب ونازحي أبو زهر، نفذها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي التوزيع ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
05:48 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 148 سلة غذائية على الأسر النازحة في الخوخة بالحديدة

ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للأشقاء في اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 148 سلة غذائية على 888 مستفيداً من الأسر النازحة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، شملت بني غميضان وبني كليب ونازحي أبو زهر، نفذها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي التوزيع ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن.

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