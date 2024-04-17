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شاهد.. الأمانة تداهم معملاً مخالفاً لذبح الدجاج بداخل استراحة شمال الطائف

رصدت حظائر لها وجرى تطبيق الجزاءات البلدية واتخاذ الإجراء النظامي

داهمت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الصغير الفرعية"، وبمساندة أمنية، استراحة بشمال المحافظة وفي نطاق فرعها، تحتوي على معمل لذبح الدجاج بصورة غير نظامية، وبدون رخصة، وفي ذلك أصلاً مُخالفة للقرار بمنع محلات ذبح الدجاج، وذلك تماشياً مع متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ورصدَ مراقبو البلدية أثناء مباشرتهم حظائر للدواجن، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية، واتخاذ الإجراء النظامي مع العمالة التي تدير ذلك الموقع ومن يقف وراءها.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الأمانة تداهم معملاً مخالفاً لذبح الدجاج بداخل استراحة شمال الطائف
سبق

داهمت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الصغير الفرعية"، وبمساندة أمنية، استراحة بشمال المحافظة وفي نطاق فرعها، تحتوي على معمل لذبح الدجاج بصورة غير نظامية، وبدون رخصة، وفي ذلك أصلاً مُخالفة للقرار بمنع محلات ذبح الدجاج، وذلك تماشياً مع متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ورصدَ مراقبو البلدية أثناء مباشرتهم حظائر للدواجن، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية، واتخاذ الإجراء النظامي مع العمالة التي تدير ذلك الموقع ومن يقف وراءها.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:42 PM

شاهد.. الأمانة تداهم معملاً مخالفاً لذبح الدجاج بداخل استراحة شمال الطائف

رصدت حظائر لها وجرى تطبيق الجزاءات البلدية واتخاذ الإجراء النظامي

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فهد العتيبي - الطائف
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5,733

داهمت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الصغير الفرعية"، وبمساندة أمنية، استراحة بشمال المحافظة وفي نطاق فرعها، تحتوي على معمل لذبح الدجاج بصورة غير نظامية، وبدون رخصة، وفي ذلك أصلاً مُخالفة للقرار بمنع محلات ذبح الدجاج، وذلك تماشياً مع متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ورصدَ مراقبو البلدية أثناء مباشرتهم حظائر للدواجن، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية، واتخاذ الإجراء النظامي مع العمالة التي تدير ذلك الموقع ومن يقف وراءها.

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