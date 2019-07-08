مدرب الفيحاء: حضرت لخوض تحد جديد ولدي خلفية كاملة عن السعودية

أكد رئيس مجلس الإدارة بنادي الفيحاء عبدالله أبانمي على سعادته بتواجد خورخي سيماو في قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وشدد على أن المدرب لديه طموح كبير ويسعى لصناعة اسم مميز له في المنطقة، وأشار إلى ما لمسه من احترافية عالية خلال الاجتماع الذي عقده مع المدرب، وتمنى له وللجهاز الفني المساعد التوفيق في تقديم صورة فنية مميزة للفيحاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي بنادي الفيحاء مساء أمس الأحد في قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي لتقديم المدرب خورخي سيماو.

وشدد أبانمي على أن الهدف الأهم لإدارة الفيحاء الحالية رفعة وتطور النادي، وأشار إلى أنه يجري حالياً بحث تدعيم مجلس الإدارة بعدد من الكفاءات الإدارية لتغطية كافة جوانب العمل داخل النادي، وأشار إلى أن الإدارة تهتم باستشارة اللاعبين السابقين في الفيحاء وكذلك المتخصصون في الشأن الرياضي للاستئناس بآرائهم حول عدد من الموضوعات الفنية.

كما أكد أن الإدارة تعمل حالياً على تشكيل المجلس التنفيذي للأعضاء الذهبيين للنادي وفقاً للآلية التي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للرياضة.

ومن جانبه عبر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خورخي سيماو عن سعادته بالتواجد في السعودية في الدوري السعودي مع الفيحاء، مشدداً أنه حضر لخوض تحد جديد، وأكد على أن الجدية التي وجدها خلال المفاوضات مع إدارة الفيحاء وما لمسه من رغبة كبيرة بالتعاقد معه كانت دافعاً كبيراً وأمراً مهماً بالنسبة له للتوقيع مع الفيحاء، وتمنى أن يوفق في تحقيق تطلعات إدارة النادي وجماهيره.

وأشار سيماو أن لديه خلفية كاملة عن طبيعة الحياة في السعودية وكذلك الحركة الكروية التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، وتتميز بالمنافسة القوية، وتشكلت هذه المعرفة من خلال البحث المسبق إلى جانب استشارة مواطنيه من المدربين الذين عملوا في الدوري السعودي.

كما ذكر أنه اطلع على عدد من المباريات للدوري السعودي عامة وللفيحاء خاصة، وأنه سيعمل مع الطاقم الفني على الاستثمار في اللاعبين الموجودين مع الفريق وتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين في مراكز محددة، وشدد على أنه من المهم جداً العمل مع اللاعبين في الملعب وتطبيق الخطة الفنية التي تناسب إمكانيات اللاعبين الفردية والفريق بشكل عام.

وأضاف سيماو: "أعتقد أنه من المهم عدم التركيز على المحترفين الأجانب بل العمل على اللاعبين السعوديين والذين لديهم مواهب رائعة وإمكانيات عالية". ووجه دعوة للجمهور الفيحاوي ليكونوا داعماً قوياً، ومساندة الفريق في الملعب بشكل أكبر من المواسم الماضية.

وأشار إلى أن الفريق قدم مستويات مميزة خلال الموسم الأول له في دوري المحترفين على خلاف الموسم الثاني، والذي تذبذب فيه مستوى الفريق، الأمر الذي يصعب استيعابه، وقال: نحن مؤمنون بأهمية تجاوز تلك العقبات وتفادي الوقوع في الأخطاء وأيضاً من المهم التركيز على أن يكون لدينا لاعبون مميزون لبناء فريق رائع.