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"الهلال والصليب الأحمر" تدين محاولة استهداف بيت الله الحرام: عمل إرهابي

قالت: محاولة استهداف قبلة المسلمين هي استعداء لمليار ونصف مسلم

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، بشدة؛ العمليات التي حاولت استهداف بيت الله الحرام "مكة المكرمة" أطهر بقاع الدنيا وأقدسها وقبلة المسلمين، وترهيب المعتمرين والزائرين والمصلين والمدنيين الآمنين في مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن محاولة استهداف قبلة المسلمين هي استعداء لمليار ونصف المليار مسلم يتوجّهون إليها كل يوم وليلة خمس مرات.

وأكدت أن ذلك مخالف للقوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية، وهو استفزاز لمشاعر اللحمة الإسلامية وزعزعتها.

واعتبر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن هذا التصرف يعد عملاً إرهابيًّا بجميع المقاييس تجاوز كل الخطوط الحمراء، بما فيها الشرائع السماوية، وكذلك كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد أن محاولة استهداف قبلة المسلمين هي استفزاز للأمة الإسلامية، وهي ضرب من الاستخفاف بمقدسات الأمة، وتمثل تطوراً خطيراً لانتهاك حرمة العاصمة المقدسة، ومهد الرسالة، واستفزازاً لمشاعر ضيوف الرحمن من زوار الحرم المكي والمعتمرين بشكلٍ خاص، والمسلمين عموماً في بقاع الأرض".

ونوه "التويجري" إلى أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من خدمات عديدة وسهر على خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، جعل ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين يكملون عبادتهم بعون الله دون أن ينتابهم القلق من قدرة المملكة بعون الله تعالى على حمايتهم ورعاية المقدسات، ودون أن يساورهم أدنى شك في أنهم في رعاية الله تعالى، ثم رعاية القائمين على حماية الأراضي المقدسة.

وأشار إلى أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي ترى في هذا التصرف العدواني والإرهابي خطورة جسيمة في ترويع الآمنين؛ لتدعو الدول الإسلامية والمجتمع الدولي وكل المنظمات لأخذ كل الخطوات الإجرائية لمحاسبة هؤلاء العابثين بالأديان وبالمقدسات بالمدنيين وترويعهم، واستهدافهم المناطق الآهلة بالسكان الذي يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

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"الهلال والصليب الأحمر" تدين محاولة استهداف بيت الله الحرام: عمل إرهابي
سبق

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، بشدة؛ العمليات التي حاولت استهداف بيت الله الحرام "مكة المكرمة" أطهر بقاع الدنيا وأقدسها وقبلة المسلمين، وترهيب المعتمرين والزائرين والمصلين والمدنيين الآمنين في مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن محاولة استهداف قبلة المسلمين هي استعداء لمليار ونصف المليار مسلم يتوجّهون إليها كل يوم وليلة خمس مرات.

وأكدت أن ذلك مخالف للقوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية، وهو استفزاز لمشاعر اللحمة الإسلامية وزعزعتها.

واعتبر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن هذا التصرف يعد عملاً إرهابيًّا بجميع المقاييس تجاوز كل الخطوط الحمراء، بما فيها الشرائع السماوية، وكذلك كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد أن محاولة استهداف قبلة المسلمين هي استفزاز للأمة الإسلامية، وهي ضرب من الاستخفاف بمقدسات الأمة، وتمثل تطوراً خطيراً لانتهاك حرمة العاصمة المقدسة، ومهد الرسالة، واستفزازاً لمشاعر ضيوف الرحمن من زوار الحرم المكي والمعتمرين بشكلٍ خاص، والمسلمين عموماً في بقاع الأرض".

ونوه "التويجري" إلى أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من خدمات عديدة وسهر على خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، جعل ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين يكملون عبادتهم بعون الله دون أن ينتابهم القلق من قدرة المملكة بعون الله تعالى على حمايتهم ورعاية المقدسات، ودون أن يساورهم أدنى شك في أنهم في رعاية الله تعالى، ثم رعاية القائمين على حماية الأراضي المقدسة.

وأشار إلى أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي ترى في هذا التصرف العدواني والإرهابي خطورة جسيمة في ترويع الآمنين؛ لتدعو الدول الإسلامية والمجتمع الدولي وكل المنظمات لأخذ كل الخطوات الإجرائية لمحاسبة هؤلاء العابثين بالأديان وبالمقدسات بالمدنيين وترويعهم، واستهدافهم المناطق الآهلة بالسكان الذي يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:06 PM

"الهلال والصليب الأحمر" تدين محاولة استهداف بيت الله الحرام: عمل إرهابي

قالت: محاولة استهداف قبلة المسلمين هي استعداء لمليار ونصف مسلم

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فهد العتيبي - الرياض
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أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، بشدة؛ العمليات التي حاولت استهداف بيت الله الحرام "مكة المكرمة" أطهر بقاع الدنيا وأقدسها وقبلة المسلمين، وترهيب المعتمرين والزائرين والمصلين والمدنيين الآمنين في مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن محاولة استهداف قبلة المسلمين هي استعداء لمليار ونصف المليار مسلم يتوجّهون إليها كل يوم وليلة خمس مرات.

وأكدت أن ذلك مخالف للقوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية، وهو استفزاز لمشاعر اللحمة الإسلامية وزعزعتها.

واعتبر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن هذا التصرف يعد عملاً إرهابيًّا بجميع المقاييس تجاوز كل الخطوط الحمراء، بما فيها الشرائع السماوية، وكذلك كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد أن محاولة استهداف قبلة المسلمين هي استفزاز للأمة الإسلامية، وهي ضرب من الاستخفاف بمقدسات الأمة، وتمثل تطوراً خطيراً لانتهاك حرمة العاصمة المقدسة، ومهد الرسالة، واستفزازاً لمشاعر ضيوف الرحمن من زوار الحرم المكي والمعتمرين بشكلٍ خاص، والمسلمين عموماً في بقاع الأرض".

ونوه "التويجري" إلى أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من خدمات عديدة وسهر على خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، جعل ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين يكملون عبادتهم بعون الله دون أن ينتابهم القلق من قدرة المملكة بعون الله تعالى على حمايتهم ورعاية المقدسات، ودون أن يساورهم أدنى شك في أنهم في رعاية الله تعالى، ثم رعاية القائمين على حماية الأراضي المقدسة.

وأشار إلى أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي ترى في هذا التصرف العدواني والإرهابي خطورة جسيمة في ترويع الآمنين؛ لتدعو الدول الإسلامية والمجتمع الدولي وكل المنظمات لأخذ كل الخطوات الإجرائية لمحاسبة هؤلاء العابثين بالأديان وبالمقدسات بالمدنيين وترويعهم، واستهدافهم المناطق الآهلة بالسكان الذي يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

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