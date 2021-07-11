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هيئة المنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ

لرفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت من اتباع الطرق المثلى في تطبيق النظام

نشرت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم، دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، الذي يحتوي على جملة من الإيضاحات بغرض المساعدة على تقديم تصور معايير الإبلاغ عن التركزات الاقتصادي، ورفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من اتباع الطرق المثلى في فهم وتطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

وأوضح محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم أن دليل فحص عمليات الاندماج والاستحواذ يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتقديم الإرشادات؛ للإسهام في توفير بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار والتطوير لدعم النمو الاقتصادي، مبينًا أن الدليل يُسهم في مساعدة أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والعاملين في مجال القانون والمستشارين القانونيين وعامة الناس، على إدراك قواعد المنافسة في فحص وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ.

ويمكن الاطلاع على دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ عبر زيارة موقع الهيئة العامة للمنافسة عبر الرابط التالي: https://t.co/y6sNGtS1FC.

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هيئة المنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ
سبق

نشرت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم، دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، الذي يحتوي على جملة من الإيضاحات بغرض المساعدة على تقديم تصور معايير الإبلاغ عن التركزات الاقتصادي، ورفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من اتباع الطرق المثلى في فهم وتطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

وأوضح محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم أن دليل فحص عمليات الاندماج والاستحواذ يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتقديم الإرشادات؛ للإسهام في توفير بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار والتطوير لدعم النمو الاقتصادي، مبينًا أن الدليل يُسهم في مساعدة أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والعاملين في مجال القانون والمستشارين القانونيين وعامة الناس، على إدراك قواعد المنافسة في فحص وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ.

ويمكن الاطلاع على دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ عبر زيارة موقع الهيئة العامة للمنافسة عبر الرابط التالي: https://t.co/y6sNGtS1FC.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
03:09 PM

هيئة المنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ

لرفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت من اتباع الطرق المثلى في تطبيق النظام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نشرت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم، دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، الذي يحتوي على جملة من الإيضاحات بغرض المساعدة على تقديم تصور معايير الإبلاغ عن التركزات الاقتصادي، ورفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من اتباع الطرق المثلى في فهم وتطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

وأوضح محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم أن دليل فحص عمليات الاندماج والاستحواذ يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتقديم الإرشادات؛ للإسهام في توفير بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار والتطوير لدعم النمو الاقتصادي، مبينًا أن الدليل يُسهم في مساعدة أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والعاملين في مجال القانون والمستشارين القانونيين وعامة الناس، على إدراك قواعد المنافسة في فحص وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ.

ويمكن الاطلاع على دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ عبر زيارة موقع الهيئة العامة للمنافسة عبر الرابط التالي: https://t.co/y6sNGtS1FC.

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