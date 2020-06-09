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"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

لبنان يسجّل 18 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1368 حالة

أعلن لبنان، اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، جميعهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1368 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1564 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظلّ استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 30 وفاة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 795 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان يسجّل 18 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلن لبنان، اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، جميعهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1368 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1564 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظلّ استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 30 وفاة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 795 حالة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
05:06 PM

لبنان يسجّل 18 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1368 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن لبنان، اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، جميعهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1368 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1564 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظلّ استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 30 وفاة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 795 حالة.

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