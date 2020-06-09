لبنان يسجّل 18 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1368 حالة

أعلن لبنان، اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، جميعهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1368 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1564 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظلّ استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 30 وفاة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 795 حالة.