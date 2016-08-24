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شاهد.. طائرة المسح الجيوفيزيائي تحلّق في أولى رحلاتها نحو الاستكشاف المعدني

دشّنها المهندس خالد المديفر اليوم في الدوادمي نيابة عن وزير الصناعة

دشّن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر؛ نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ إطلاق أول طائرة لأعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وقالت هيئة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ الجيولوجية السعودية، إن الطائرة حلّقت في أولى رحلاتها نحو الاستكشاف المعدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. طائرة المسح الجيوفيزيائي تحلّق في أولى رحلاتها نحو الاستكشاف المعدني
سبق

دشّن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر؛ نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ إطلاق أول طائرة لأعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وقالت هيئة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ الجيولوجية السعودية، إن الطائرة حلّقت في أولى رحلاتها نحو الاستكشاف المعدني.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:04 PM

شاهد.. طائرة المسح الجيوفيزيائي تحلّق في أولى رحلاتها نحو الاستكشاف المعدني

دشّنها المهندس خالد المديفر اليوم في الدوادمي نيابة عن وزير الصناعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر؛ نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ إطلاق أول طائرة لأعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وقالت هيئة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ الجيولوجية السعودية، إن الطائرة حلّقت في أولى رحلاتها نحو الاستكشاف المعدني.

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