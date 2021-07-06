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السعودية تشارك بأكبر بعثة أولمبية في تاريخها بأولمبياد طوكيو 2020

تقام أواخر الشهر الجاري

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، يوم الثلاثاء، المشاركة بأكبر بعثة أولمبية في تاريخ السعودية بأولمبياد طوكيو 2020 الذي سيقام أواخر شهر يوليو الجاري.

وستضم البعثة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، بالإضافة إلى يوسف بوعريش في السباحة، علي الخضراوي في تنس الطاولة، علي حسين رضا في التجديف، طارق حامدي في الكاراتيه، سعيد المطيري في الرماية، سليمان حماد في منافسات الجودو، محمود آل حميد في رفع الأثقال، والعداءة ياسمين الدباغ، والعداء مازن الياسمين، والرباع سراج آل سليم.

بدوره، قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم اللامحدود لقطاع الرياضة.

جاء ذلك، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله #أكبر_بعثة_أولمبية_سعودية في تاريخ الأولمبياد توجد في #طوكيو2020 فخورون بكم جميعاً".

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودية تشارك بأكبر بعثة أولمبية في تاريخها بأولمبياد طوكيو 2020
سبق

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، يوم الثلاثاء، المشاركة بأكبر بعثة أولمبية في تاريخ السعودية بأولمبياد طوكيو 2020 الذي سيقام أواخر شهر يوليو الجاري.

وستضم البعثة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، بالإضافة إلى يوسف بوعريش في السباحة، علي الخضراوي في تنس الطاولة، علي حسين رضا في التجديف، طارق حامدي في الكاراتيه، سعيد المطيري في الرماية، سليمان حماد في منافسات الجودو، محمود آل حميد في رفع الأثقال، والعداءة ياسمين الدباغ، والعداء مازن الياسمين، والرباع سراج آل سليم.

بدوره، قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم اللامحدود لقطاع الرياضة.

جاء ذلك، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله #أكبر_بعثة_أولمبية_سعودية في تاريخ الأولمبياد توجد في #طوكيو2020 فخورون بكم جميعاً".

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
05:40 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:05 PM

السعودية تشارك بأكبر بعثة أولمبية في تاريخها بأولمبياد طوكيو 2020

تقام أواخر الشهر الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، يوم الثلاثاء، المشاركة بأكبر بعثة أولمبية في تاريخ السعودية بأولمبياد طوكيو 2020 الذي سيقام أواخر شهر يوليو الجاري.

وستضم البعثة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، بالإضافة إلى يوسف بوعريش في السباحة، علي الخضراوي في تنس الطاولة، علي حسين رضا في التجديف، طارق حامدي في الكاراتيه، سعيد المطيري في الرماية، سليمان حماد في منافسات الجودو، محمود آل حميد في رفع الأثقال، والعداءة ياسمين الدباغ، والعداء مازن الياسمين، والرباع سراج آل سليم.

بدوره، قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم اللامحدود لقطاع الرياضة.

جاء ذلك، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله #أكبر_بعثة_أولمبية_سعودية في تاريخ الأولمبياد توجد في #طوكيو2020 فخورون بكم جميعاً".

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