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حارس العين: كرة القدم أخطاء .. أعتذر

بعد أن تسبب في هدف النصر الثاني

قدم خالد عيسى حارس مرمى فريق العين الإماراتي اعتذاره للجماهير الإماراتية على الخطأ الذي صدر منه وأسهم في انتصار النصر على العين الإماراتي 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وكتب مغردًا:"السلام عليكم.. قدر الله وما شاء فعل .. لعبة كرة القدم عبارة عن أخطاء.. دائمًا الاعتذار من شيم الرجال".

وأضاف: رسالتي لجمهور الإمارات والعين الوفي، أعتذر عن الخطأ الذي صدر مني، أتمنى تقبل الاعتذار.

وكان عيسى، قد خرج لإبعاد كرة عن عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 82 وحاول التحضين على الكرة وتباطأ قبل أن يسقط ويخطف الكرة حمد الله الذي انفرد وسدد الكرة في المرمى الخالي محرزًا الهدف الثاني لفريقه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حارس العين: كرة القدم أخطاء .. أعتذر
سبق

قدم خالد عيسى حارس مرمى فريق العين الإماراتي اعتذاره للجماهير الإماراتية على الخطأ الذي صدر منه وأسهم في انتصار النصر على العين الإماراتي 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وكتب مغردًا:"السلام عليكم.. قدر الله وما شاء فعل .. لعبة كرة القدم عبارة عن أخطاء.. دائمًا الاعتذار من شيم الرجال".

وأضاف: رسالتي لجمهور الإمارات والعين الوفي، أعتذر عن الخطأ الذي صدر مني، أتمنى تقبل الاعتذار.

وكان عيسى، قد خرج لإبعاد كرة عن عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 82 وحاول التحضين على الكرة وتباطأ قبل أن يسقط ويخطف الكرة حمد الله الذي انفرد وسدد الكرة في المرمى الخالي محرزًا الهدف الثاني لفريقه.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
12:52 AM

حارس العين: كرة القدم أخطاء .. أعتذر

بعد أن تسبب في هدف النصر الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم خالد عيسى حارس مرمى فريق العين الإماراتي اعتذاره للجماهير الإماراتية على الخطأ الذي صدر منه وأسهم في انتصار النصر على العين الإماراتي 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وكتب مغردًا:"السلام عليكم.. قدر الله وما شاء فعل .. لعبة كرة القدم عبارة عن أخطاء.. دائمًا الاعتذار من شيم الرجال".

وأضاف: رسالتي لجمهور الإمارات والعين الوفي، أعتذر عن الخطأ الذي صدر مني، أتمنى تقبل الاعتذار.

وكان عيسى، قد خرج لإبعاد كرة عن عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 82 وحاول التحضين على الكرة وتباطأ قبل أن يسقط ويخطف الكرة حمد الله الذي انفرد وسدد الكرة في المرمى الخالي محرزًا الهدف الثاني لفريقه.

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