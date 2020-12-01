شاهد.. أكبر لوحة بالعالم مرسومة بالقهوة تُدخل رسامة سعودية موسوعة جينيس

أنهت لوحتها بعنوان "نسيج واحد" في وقت قياسي مقارنة بحجمها

توجت رسّامة سعودية جهداً متواصلاً طيلة 45 يوما بإنجازها رسم أكبر وأسرع لوحة في العالم ترسم بالقهوة لتكون أول سعودية بإنجاز فردي تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وتفصيلا، عبرت صاحبة اللوحة الفنانة عهود المالكي لقناة الإخبارية، عن سعادتها وفخرها بتحقيق هذا الإنجاز الفني الأسرع والأكبر عالميا، حيث أنهت لوحتها بعنوان "نسيج واحد" في وقت قياسي مقارنة بحجمها.



وأضافت: أنا أول فتاة سعودية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد عمل أكبر لوحة ترسم بالقهوة مساحتها 221 متراً مربعاً، واستغرقت مني جهدا متواصلا بلا كلل أو ملل طيلة 45 يوما في عمل مستمر طوال اليوم، حيث كنت آخذ قسطا من الراحة فقط ساعة أو ساعتين فقط وأعود لاستكمال العمل!



وبينت الفنانة المالكي أن الفعاليات المصاحبة لحفل تدشين أكبر لوحة ترسم بالقهوة في موسوعة جينيس ستنطلق السابعة من مساء اليوم وذلك تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني الإماراتي في ساحة النورس على الكورنيش بجدة بوجود رسامين وخطاطين وعازف وفعاليات فنية ورياضية متنوعة.