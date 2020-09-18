النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات

توقع 42% من 600 رئيس تنفيذي في جميع أنحاء العالم، أن يُظهر الاقتصاد العالمي تعافياً بطيئاً في نهاية عام 2020، وأن يأخذ شكل U، وهو ما اعتبره اقتصاديون وجهة نظر متفائلة بعض الشيء.

ووفقاً لاستطلاع مركز الأبحاث The Conference Board حول توقعات الرؤساء التنفيذيين للاقتصاد العالمي والذي تراجع وعانى بسبب أزمة كورونا، قال 32% منهم إنهم يتوقعون سيناريو انخفاض حاد في الاقتصاد على شكل L، فيما توقع 16% من الرؤساء التنفيذيين أن يأخذ الاقتصاد العالمي شكل W، وهو ما يعرف بالركود المزدوج، بينما أشار 11% منهم بأن الاقتصاد سيأخذ حرف V.

ويشير شكل التعافي الاقتصادي L إلى انخفاض حاد في الاقتصاد تتبعه فترة انتعاش بطيئة وغالباً ما يتخللها بطالة، وتستغرق عدة سنوات للتعويض عن المستويات السابقة، بينما يعني الشكل U أن الاقتصاد يصاب بهبوط تدريجي في النشاط لبضعة أرباع وحتى عامين قبل أن يشهد ارتفاعاً صحياً ويعود وينتعش إلى المستويات السابقة.

بينما يُعرف الشكل W بـ"الركود المزدوج" (double-dip recession)، وهو السيناريو الذي يشير إلى وقوع الاقتصاد في حالة ركود ثم التعافي، ثم يعود إلى الركود قبل أن يتعافى مجدداً بشكل كامل، وأخيراً يمثل الشكل V تراجعاً اقتصادياً حاداً يتبعه فترة انتعاش قوي، ويعود إلى ذروته السابقة في أقل من عام.

فيروس كورونا الجديد الاقتصاد العالمي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات
سبق

توقع 42% من 600 رئيس تنفيذي في جميع أنحاء العالم، أن يُظهر الاقتصاد العالمي تعافياً بطيئاً في نهاية عام 2020، وأن يأخذ شكل U، وهو ما اعتبره اقتصاديون وجهة نظر متفائلة بعض الشيء.

ووفقاً لاستطلاع مركز الأبحاث The Conference Board حول توقعات الرؤساء التنفيذيين للاقتصاد العالمي والذي تراجع وعانى بسبب أزمة كورونا، قال 32% منهم إنهم يتوقعون سيناريو انخفاض حاد في الاقتصاد على شكل L، فيما توقع 16% من الرؤساء التنفيذيين أن يأخذ الاقتصاد العالمي شكل W، وهو ما يعرف بالركود المزدوج، بينما أشار 11% منهم بأن الاقتصاد سيأخذ حرف V.

ويشير شكل التعافي الاقتصادي L إلى انخفاض حاد في الاقتصاد تتبعه فترة انتعاش بطيئة وغالباً ما يتخللها بطالة، وتستغرق عدة سنوات للتعويض عن المستويات السابقة، بينما يعني الشكل U أن الاقتصاد يصاب بهبوط تدريجي في النشاط لبضعة أرباع وحتى عامين قبل أن يشهد ارتفاعاً صحياً ويعود وينتعش إلى المستويات السابقة.

بينما يُعرف الشكل W بـ"الركود المزدوج" (double-dip recession)، وهو السيناريو الذي يشير إلى وقوع الاقتصاد في حالة ركود ثم التعافي، ثم يعود إلى الركود قبل أن يتعافى مجدداً بشكل كامل، وأخيراً يمثل الشكل V تراجعاً اقتصادياً حاداً يتبعه فترة انتعاش قوي، ويعود إلى ذروته السابقة في أقل من عام.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:16 AM

متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات

A A A
خالد علي - جدة
1
778

توقع 42% من 600 رئيس تنفيذي في جميع أنحاء العالم، أن يُظهر الاقتصاد العالمي تعافياً بطيئاً في نهاية عام 2020، وأن يأخذ شكل U، وهو ما اعتبره اقتصاديون وجهة نظر متفائلة بعض الشيء.

ووفقاً لاستطلاع مركز الأبحاث The Conference Board حول توقعات الرؤساء التنفيذيين للاقتصاد العالمي والذي تراجع وعانى بسبب أزمة كورونا، قال 32% منهم إنهم يتوقعون سيناريو انخفاض حاد في الاقتصاد على شكل L، فيما توقع 16% من الرؤساء التنفيذيين أن يأخذ الاقتصاد العالمي شكل W، وهو ما يعرف بالركود المزدوج، بينما أشار 11% منهم بأن الاقتصاد سيأخذ حرف V.

ويشير شكل التعافي الاقتصادي L إلى انخفاض حاد في الاقتصاد تتبعه فترة انتعاش بطيئة وغالباً ما يتخللها بطالة، وتستغرق عدة سنوات للتعويض عن المستويات السابقة، بينما يعني الشكل U أن الاقتصاد يصاب بهبوط تدريجي في النشاط لبضعة أرباع وحتى عامين قبل أن يشهد ارتفاعاً صحياً ويعود وينتعش إلى المستويات السابقة.

بينما يُعرف الشكل W بـ"الركود المزدوج" (double-dip recession)، وهو السيناريو الذي يشير إلى وقوع الاقتصاد في حالة ركود ثم التعافي، ثم يعود إلى الركود قبل أن يتعافى مجدداً بشكل كامل، وأخيراً يمثل الشكل V تراجعاً اقتصادياً حاداً يتبعه فترة انتعاش قوي، ويعود إلى ذروته السابقة في أقل من عام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,111
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,986
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,794
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,645

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة