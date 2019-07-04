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القيادة تهنئ الحاكم العام لأستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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القيادة تهنئ الحاكم العام لأستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
08:34 PM

القيادة تهنئ الحاكم العام لأستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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