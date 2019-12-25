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أبا الخيل ينفي شائعة زلزال الخُبر: استقوا المعلومات من مصادرها

المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع .. لم نرصد شيئاً

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل؛ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث هِزة أرضية في مدينة الخُبر؛ مؤكداً أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أيَّ زلزالٍ في المنطقة الشرقية، ولله الحمد.

وأضاف: إن المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وطالب أبا الخيل؛ بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات.

وكان وسم قد تصدّر موقع "تويتر" بعنوان هزة أرضية في الخُبر.

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هِزة أرضية في مدينة الخُبر المركز الوطني للزلازل والبراكين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبا الخيل ينفي شائعة زلزال الخُبر: استقوا المعلومات من مصادرها
سبق

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل؛ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث هِزة أرضية في مدينة الخُبر؛ مؤكداً أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أيَّ زلزالٍ في المنطقة الشرقية، ولله الحمد.

وأضاف: إن المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وطالب أبا الخيل؛ بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات.

وكان وسم قد تصدّر موقع "تويتر" بعنوان هزة أرضية في الخُبر.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
11:45 AM

أبا الخيل ينفي شائعة زلزال الخُبر: استقوا المعلومات من مصادرها

المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع .. لم نرصد شيئاً

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عبدالله الراجحي - الرياض
3
723

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل؛ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث هِزة أرضية في مدينة الخُبر؛ مؤكداً أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أيَّ زلزالٍ في المنطقة الشرقية، ولله الحمد.

وأضاف: إن المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وطالب أبا الخيل؛ بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات.

وكان وسم قد تصدّر موقع "تويتر" بعنوان هزة أرضية في الخُبر.

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