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شاهد رجال الأمن في منى.. عين تحرس ويد تبذل

يتسابقون نحو ضيوف الرحمن لعونهم ومساعدتهم

سخّروا أنفسهم لخدمة ضيوف الرحمن يستمدون عطاءهم من عِظَم مسؤولية، وثقة قيادة غرست فيهم شرف خدمة الحاج، وجعلته وسامًا يعلو على جبين كل مواطن.

على صعيد منى.. مشاهد ووقفات إنسانية عدة بادَرَ بها رجال الأمن بمختلف مواقعهم يتسابقون نحو ضيوف الرحمن لعونهم ومساعدتهم.

في هذا المشهد العظيم أبت الإنسانية إلا أن تقف أمام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. عين تحرس، ويد تبذل بفيض مشاعر وكريم خلق.

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شاهد رجال الأمن في منى.. عين تحرس ويد تبذل
سبق

سخّروا أنفسهم لخدمة ضيوف الرحمن يستمدون عطاءهم من عِظَم مسؤولية، وثقة قيادة غرست فيهم شرف خدمة الحاج، وجعلته وسامًا يعلو على جبين كل مواطن.

على صعيد منى.. مشاهد ووقفات إنسانية عدة بادَرَ بها رجال الأمن بمختلف مواقعهم يتسابقون نحو ضيوف الرحمن لعونهم ومساعدتهم.

في هذا المشهد العظيم أبت الإنسانية إلا أن تقف أمام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. عين تحرس، ويد تبذل بفيض مشاعر وكريم خلق.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
12:17 PM

شاهد رجال الأمن في منى.. عين تحرس ويد تبذل

يتسابقون نحو ضيوف الرحمن لعونهم ومساعدتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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سخّروا أنفسهم لخدمة ضيوف الرحمن يستمدون عطاءهم من عِظَم مسؤولية، وثقة قيادة غرست فيهم شرف خدمة الحاج، وجعلته وسامًا يعلو على جبين كل مواطن.

على صعيد منى.. مشاهد ووقفات إنسانية عدة بادَرَ بها رجال الأمن بمختلف مواقعهم يتسابقون نحو ضيوف الرحمن لعونهم ومساعدتهم.

في هذا المشهد العظيم أبت الإنسانية إلا أن تقف أمام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. عين تحرس، ويد تبذل بفيض مشاعر وكريم خلق.

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