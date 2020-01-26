النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات تؤكّد خلوّها من أي حالات مصابة بفيروس كورونا

"العويس": الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة

أكّد وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارت العربية المتحدة، عبدالرحمن بن محمد العويس؛ خلوّ دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح العويس خلال ترؤّسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني اليوم أن الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات تؤكّد خلوّها من أي حالات مصابة بفيروس كورونا
سبق

أكّد وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارت العربية المتحدة، عبدالرحمن بن محمد العويس؛ خلوّ دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح العويس خلال ترؤّسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني اليوم أن الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:55 PM
اخر تعديل
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
07:33 PM

الإمارات تؤكّد خلوّها من أي حالات مصابة بفيروس كورونا

"العويس": الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
235

أكّد وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارت العربية المتحدة، عبدالرحمن بن محمد العويس؛ خلوّ دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح العويس خلال ترؤّسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني اليوم أن الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,421
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,199
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,630
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,295

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة