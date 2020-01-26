الإمارات تؤكّد خلوّها من أي حالات مصابة بفيروس كورونا
"العويس": الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة
أكّد وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارت العربية المتحدة، عبدالرحمن بن محمد العويس؛ خلوّ دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح العويس خلال ترؤّسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني اليوم أن الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.
الإمارات
فيروس كورونا الجديد
الإمارات تؤكّد خلوّها من أي حالات مصابة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-01-26
أكّد وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارت العربية المتحدة، عبدالرحمن بن محمد العويس؛ خلوّ دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح العويس خلال ترؤّسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني اليوم أن الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:55 PM
اخر تعديل
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
07:33 PM
الإمارات تؤكّد خلوّها من أي حالات مصابة بفيروس كورونا
"العويس": الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة
أكّد وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارت العربية المتحدة، عبدالرحمن بن محمد العويس؛ خلوّ دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح العويس خلال ترؤّسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني اليوم أن الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.