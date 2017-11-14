النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: "غيث" مستمرة في يومها السابع وهذه خارطة هطولات الخميس

قال: تتواصل لعدة أيام على مناطق عدة وذروتها قد تكون على منطقة حائل

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الثالثة (#غيث) في يومها السابع، مستمرة بإذن الله، ومتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #تبوك #القصيم #المدينة #جازان #عسير #الباحة #مكة، وربما شمال منطقة #الرياض، وذروتها قد تكون على منطقة حائل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: ذروة الحالة المطرية #غيث متوقع أن يكون فوق مياه #الخليج_العربي و#البحر_الأحمر خلال عمر الحالة #غيث، والمتوقع أن تستمر لبضعة أيام؛ خاصة الخليج العربي متوقع أن يناله نصيب وافر من الأمطار الغزيرة المتعاقبة، وحالة من عدم الاستقرار القوي.. هذا والله أعلم.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، قد أقرت أمس إطلاق اسم غيث على الحالة الماطرة التي يتوقع أن تؤثر على نطاق واسع من المملكة وعدد من دول المشرق العربي، وتتميز بطول مداها الزمني بحول الله.

غيث حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: "غيث" مستمرة في يومها السابع وهذه خارطة هطولات الخميس
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الثالثة (#غيث) في يومها السابع، مستمرة بإذن الله، ومتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #تبوك #القصيم #المدينة #جازان #عسير #الباحة #مكة، وربما شمال منطقة #الرياض، وذروتها قد تكون على منطقة حائل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: ذروة الحالة المطرية #غيث متوقع أن يكون فوق مياه #الخليج_العربي و#البحر_الأحمر خلال عمر الحالة #غيث، والمتوقع أن تستمر لبضعة أيام؛ خاصة الخليج العربي متوقع أن يناله نصيب وافر من الأمطار الغزيرة المتعاقبة، وحالة من عدم الاستقرار القوي.. هذا والله أعلم.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، قد أقرت أمس إطلاق اسم غيث على الحالة الماطرة التي يتوقع أن تؤثر على نطاق واسع من المملكة وعدد من دول المشرق العربي، وتتميز بطول مداها الزمني بحول الله.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
08:57 AM

المسند: "غيث" مستمرة في يومها السابع وهذه خارطة هطولات الخميس

قال: تتواصل لعدة أيام على مناطق عدة وذروتها قد تكون على منطقة حائل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,299

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الثالثة (#غيث) في يومها السابع، مستمرة بإذن الله، ومتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #تبوك #القصيم #المدينة #جازان #عسير #الباحة #مكة، وربما شمال منطقة #الرياض، وذروتها قد تكون على منطقة حائل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: ذروة الحالة المطرية #غيث متوقع أن يكون فوق مياه #الخليج_العربي و#البحر_الأحمر خلال عمر الحالة #غيث، والمتوقع أن تستمر لبضعة أيام؛ خاصة الخليج العربي متوقع أن يناله نصيب وافر من الأمطار الغزيرة المتعاقبة، وحالة من عدم الاستقرار القوي.. هذا والله أعلم.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، قد أقرت أمس إطلاق اسم غيث على الحالة الماطرة التي يتوقع أن تؤثر على نطاق واسع من المملكة وعدد من دول المشرق العربي، وتتميز بطول مداها الزمني بحول الله.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,355
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,266
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,630
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,928

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة