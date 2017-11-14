المسند: "غيث" مستمرة في يومها السابع وهذه خارطة هطولات الخميس

قال: تتواصل لعدة أيام على مناطق عدة وذروتها قد تكون على منطقة حائل

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الثالثة (#غيث) في يومها السابع، مستمرة بإذن الله، ومتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #تبوك #القصيم #المدينة #جازان #عسير #الباحة #مكة، وربما شمال منطقة #الرياض، وذروتها قد تكون على منطقة حائل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: ذروة الحالة المطرية #غيث متوقع أن يكون فوق مياه #الخليج_العربي و#البحر_الأحمر خلال عمر الحالة #غيث، والمتوقع أن تستمر لبضعة أيام؛ خاصة الخليج العربي متوقع أن يناله نصيب وافر من الأمطار الغزيرة المتعاقبة، وحالة من عدم الاستقرار القوي.. هذا والله أعلم.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، قد أقرت أمس إطلاق اسم غيث على الحالة الماطرة التي يتوقع أن تؤثر على نطاق واسع من المملكة وعدد من دول المشرق العربي، وتتميز بطول مداها الزمني بحول الله.