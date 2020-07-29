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1.874 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الفلبين ترتفع إلى 85.486

عدد الوفيات بلغ 1.962

أفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 1.874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة وفاة.

وأضافت أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1.962 حالة، بينما بلغ مجمل الإصابات المؤكدة 85.486 حالة.

وأعلنت الفلبين اليوم أنها ستسمح بإعادة فتح مزيد من المؤسسات والأنشطة، بما فيها صالات الألعاب الرياضية ومنشآت الرياضة ومقاهي الإنترنت ومحلات الحيوانات الأليفة.

وهذا هو اليوم الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه الفلبين 1000 حالة إصابة جديدة أو أكثر؛ الأمر الذي دفع كثيرًا من المستشفيات للاقتراب من طاقتها القصوى لاستيعاب المرضى.

فيروس كورونا الجديد

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1.874 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الفلبين ترتفع إلى 85.486
سبق

أفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 1.874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة وفاة.

وأضافت أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1.962 حالة، بينما بلغ مجمل الإصابات المؤكدة 85.486 حالة.

وأعلنت الفلبين اليوم أنها ستسمح بإعادة فتح مزيد من المؤسسات والأنشطة، بما فيها صالات الألعاب الرياضية ومنشآت الرياضة ومقاهي الإنترنت ومحلات الحيوانات الأليفة.

وهذا هو اليوم الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه الفلبين 1000 حالة إصابة جديدة أو أكثر؛ الأمر الذي دفع كثيرًا من المستشفيات للاقتراب من طاقتها القصوى لاستيعاب المرضى.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
08:48 PM

1.874 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الفلبين ترتفع إلى 85.486

عدد الوفيات بلغ 1.962

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 1.874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة وفاة.

وأضافت أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1.962 حالة، بينما بلغ مجمل الإصابات المؤكدة 85.486 حالة.

وأعلنت الفلبين اليوم أنها ستسمح بإعادة فتح مزيد من المؤسسات والأنشطة، بما فيها صالات الألعاب الرياضية ومنشآت الرياضة ومقاهي الإنترنت ومحلات الحيوانات الأليفة.

وهذا هو اليوم الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه الفلبين 1000 حالة إصابة جديدة أو أكثر؛ الأمر الذي دفع كثيرًا من المستشفيات للاقتراب من طاقتها القصوى لاستيعاب المرضى.

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