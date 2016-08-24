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"اختاري التحدّي".. حملة يطلقها الاتحاد العربي لدعم كرة القدم النسائية

أعلنت عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات، سمر نصار، إطلاق حملة بالتزامن مع إقامة البطولة في العاصمة المصرية القاهرة بعنوان "اختاري التحدي".

وقالت نصار: إن "شعار اختاري التحدي يعبر عن تقدير واحترام الدور الذي تلعبه المرأة في مختلف مجالات الحياة، ولا سيما المجال الرياضي، وتحديدًا كرة القدم، واحترامًا لإنجازاتها التي حققتها في هذا الميدان، وقد انبثق هذا الشعار عن يوم المرأة العالمي".

وخلال المؤتمر الصحفي الرسمي لبطولة كأس العرب للسيدات الذي عقد أمس في القاهرة؛ أطلقت سمر نصار شعار "اختاري التحدي" ليترافق مع البطولة العربية الخاصة بكرة القدم النسائية، والتي تشهد العديد من التحديات على مستوى الاهتمام الذي تستحقّه في بعض الدول أو على مستوى دعم اللاعبات العرب للمشاركة في هذه اللعبة بجانب تحدّيات تواجه كل أركان اللعبة من حكمات ومدربات وإداريات وإعلاميات؛ مما يستدعي القيام بحملات تزيد من الوعي وتشجعهن على مزيد من العمل والتصميم لتحقيق الإنجازات.

وأعلنت رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات، أنها ستكون أولى السيدات اللواتي يعلنّ التحدي لدعم برامج كرة القدم النسائية، ودعت الجميع إلى مساندة الشعار ودعمه في كافة الدول العربية لتسليط الضوء على قصص نجاحات في كرة القدم النسائية العربية وإبراز النماذج النسائية الناجحة، وتشجيعها وتحفيزها على العمل من خلال الاتحاد العربي لكرة القدم الذي سيكون داعمًا ومساندًا لهذه الحملة من خلال توفير البيئة المناسبة والفرص المتكافئة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"اختاري التحدّي".. حملة يطلقها الاتحاد العربي لدعم كرة القدم النسائية
سبق

أعلنت عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات، سمر نصار، إطلاق حملة بالتزامن مع إقامة البطولة في العاصمة المصرية القاهرة بعنوان "اختاري التحدي".

وقالت نصار: إن "شعار اختاري التحدي يعبر عن تقدير واحترام الدور الذي تلعبه المرأة في مختلف مجالات الحياة، ولا سيما المجال الرياضي، وتحديدًا كرة القدم، واحترامًا لإنجازاتها التي حققتها في هذا الميدان، وقد انبثق هذا الشعار عن يوم المرأة العالمي".

وخلال المؤتمر الصحفي الرسمي لبطولة كأس العرب للسيدات الذي عقد أمس في القاهرة؛ أطلقت سمر نصار شعار "اختاري التحدي" ليترافق مع البطولة العربية الخاصة بكرة القدم النسائية، والتي تشهد العديد من التحديات على مستوى الاهتمام الذي تستحقّه في بعض الدول أو على مستوى دعم اللاعبات العرب للمشاركة في هذه اللعبة بجانب تحدّيات تواجه كل أركان اللعبة من حكمات ومدربات وإداريات وإعلاميات؛ مما يستدعي القيام بحملات تزيد من الوعي وتشجعهن على مزيد من العمل والتصميم لتحقيق الإنجازات.

وأعلنت رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات، أنها ستكون أولى السيدات اللواتي يعلنّ التحدي لدعم برامج كرة القدم النسائية، ودعت الجميع إلى مساندة الشعار ودعمه في كافة الدول العربية لتسليط الضوء على قصص نجاحات في كرة القدم النسائية العربية وإبراز النماذج النسائية الناجحة، وتشجيعها وتحفيزها على العمل من خلال الاتحاد العربي لكرة القدم الذي سيكون داعمًا ومساندًا لهذه الحملة من خلال توفير البيئة المناسبة والفرص المتكافئة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
04:14 PM

"اختاري التحدّي".. حملة يطلقها الاتحاد العربي لدعم كرة القدم النسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات، سمر نصار، إطلاق حملة بالتزامن مع إقامة البطولة في العاصمة المصرية القاهرة بعنوان "اختاري التحدي".

وقالت نصار: إن "شعار اختاري التحدي يعبر عن تقدير واحترام الدور الذي تلعبه المرأة في مختلف مجالات الحياة، ولا سيما المجال الرياضي، وتحديدًا كرة القدم، واحترامًا لإنجازاتها التي حققتها في هذا الميدان، وقد انبثق هذا الشعار عن يوم المرأة العالمي".

وخلال المؤتمر الصحفي الرسمي لبطولة كأس العرب للسيدات الذي عقد أمس في القاهرة؛ أطلقت سمر نصار شعار "اختاري التحدي" ليترافق مع البطولة العربية الخاصة بكرة القدم النسائية، والتي تشهد العديد من التحديات على مستوى الاهتمام الذي تستحقّه في بعض الدول أو على مستوى دعم اللاعبات العرب للمشاركة في هذه اللعبة بجانب تحدّيات تواجه كل أركان اللعبة من حكمات ومدربات وإداريات وإعلاميات؛ مما يستدعي القيام بحملات تزيد من الوعي وتشجعهن على مزيد من العمل والتصميم لتحقيق الإنجازات.

وأعلنت رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات، أنها ستكون أولى السيدات اللواتي يعلنّ التحدي لدعم برامج كرة القدم النسائية، ودعت الجميع إلى مساندة الشعار ودعمه في كافة الدول العربية لتسليط الضوء على قصص نجاحات في كرة القدم النسائية العربية وإبراز النماذج النسائية الناجحة، وتشجيعها وتحفيزها على العمل من خلال الاتحاد العربي لكرة القدم الذي سيكون داعمًا ومساندًا لهذه الحملة من خلال توفير البيئة المناسبة والفرص المتكافئة.

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