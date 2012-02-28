مواطن بـ"مجيرمة الليث" يوثق خطورة عبور الأهالي الطريق الدولي "جدة - جازان"

طالب وزارة النقل بضرورة الوقوف على معاناتهم على وجه السرعة

وثَّق مواطن من سكان قرية المجيرمة التابعة لمحافظة الليث مقطع فيديو، تجلّت فيه الخطورة المحدقة بالسكان عند دخولهم وخروجهم من وإلى القرية عبر طريق المدخل الوحيد للقرية والمتقاطع مع طريق الساحل الدولي، جدة - جازان.

وأظهر الفيديو الصعوبة البالغة التي يتكبدها السكان قبل أن يعبروا الطريق الدولي، في ظل عدم وجود جسر مخصص لهذا الغرض.

وقال وليد الثعلبي، موثق الفيديو، والذي خصّ به "سبق": يعاني قرابة ثلاثة آلاف نسمة يقطنون قرية المجيرمة الواقعة شمال محافظة الليث، من عدم وجود جسر عند مدخل القرية، ما يعني أننا مضطرون لقطع الطريق الدولي، جدة - جازان، من أجل العبور من وإلى القرية، المحفوف بالمخاطر والمجازفة.

ولفت إلى أن الموقع شهد حوادث دامية على مر الأشهر والسنوات الماضية، في حين لم يتم إنشاء جسر يحدّ من تلك الحوادث على الرغم من المطالبات والمناشدات في هذا الجانب.

مشيراً إلى أنه سبق أن تم عمل مسح للموقع قبل ثلاث سنوات من قِبل وزارة النقل، غير أن الوضع كما هو دون أن يتغير شيء، على حد تعبيره.

وطالب الثعلبي المسؤولين في وزارة النقل بضرورة الوقوف على معاناتهم، المتمثلة في مدخل القرية المتقاطع مع الطريق الدولي، وإيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن، وذلك لوقف الحوادث المرورية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.