محافظ "أبوعريش" ومدير الموارد البشرية بجازان يشاركان في انطلاق مبادرات الدعم للمقيمين

ضمن مبادرة "وطن الإنسانية" التي تستهدف الجاليات بمختلف محافظات المنطقة

شارك اليوم محافظ "أبوعريش" محمد بن هادي الشمراني، والمدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي، في انطلاق مبادرات الدعم التنموي بمنطقة جازان ضمن مبادرة "وطن الإنسانية"، التي تستهدف الجاليات بمختلف محافظات منطقة جازان، وتشرف على تنفيذها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في "أبوعريش".

وأوضح رئيس لجنة التنمية عبده راجحي أن مبادرات دعم أبناء الجاليات من المقيمين بمنطقة جازان تأتي بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، وصندوق الوقف الصحي، ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، وتشمل توزيع 8500 سلة غذائية على مرحلتين، انطلق أولاهما اليوم بتوزيع 4000 سلة غذائية، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 20 رمضان.

وأضاف بأن الفرق التطوعية التابعة لجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان تتولى توزيع السلال الغذائية وفق اتفاقية التعاون التي جرى توقيعها بين تنمية "أبوعريش" وجمعية معين، إلى جانب مشاركة المتطوعين بالوحدات الكشفية والجمعيات ولجان التنمية في توزيع السلال على المقيمين لمساعدتهم في ظل الأوضاع الحالية تعزيزًا للتكافل الاجتماعي.