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"الصحة" تعلن تسجيل 3921 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 119942

مركز القلب بـ"صحة الجوف" يخدم ألف مراجع منذ بداية "كورونا"

أطلق عددًا من المبادرات للرد على الاستفسارات وتقديم الاستشارات

تمكّن مركز القلب بمنطقة الجوف منذ بداية جائحة فيروس كورونا، من خدمة أكثر من ألف مريض.

وقالت "صحة الجوف": تَمَكّن المركز من إجراء ما يزيد على 300 إجراء طبي منها 3 عمليات قلب مفتوح، و180 قسطرة استكشافية، و120 قسطرة علاجية، وتركيب دعامات، وقياس لضغط الشرايين، و460 تخطيطًا للقلب، و400 تصوير للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للكبار، و30 تصويرًا للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للأطفال.

وأضافت: تم دعم المركز مؤخرًا من خلال استقطاب مجموعة من الاستشاريين الأكفاء في تخصصات مختلفة في القلب للعمل بالمركز؛ في خطوة تساهم في رفع الأداء بالمركز وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية فيه.

وأكدت "صحة الجوف" أنها تسعى لتطوير المركز ليكون أحد أفضل المراكز بالمملكة.

وأطلق المركز منذ بداية الجائحة مبادرات تحت شعار "نخدمك في بيتك" من ضمنها مبادرة "بإمكانك التواصل مع طبيبك" بخدمة العيادات الاستشارية، عبر تخصيص رقم 016256060 تحويلة 1516، وجدولة مواعيد الأطباء بفترتين صباحية ومسائية للرد على استفساراتهم وهم في منازلهم بعد الرجوع لملف المريض وتقديم الاستشارة الطبية وتقديم كل المساعدة.

وتهدف هذه المبادرة لخدمة المستفيدين من المركز، وتسهّل لهم الحصول على العلاج دون الحضور للمركز، وإعادة جدولة مواعيدهم حسب الأولويات ومراعاة الحالات الطارئة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي يقدّمها المركز، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية وكذلك رفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر.

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مركز القلب بـ"صحة الجوف" يخدم ألف مراجع منذ بداية "كورونا"
سبق

تمكّن مركز القلب بمنطقة الجوف منذ بداية جائحة فيروس كورونا، من خدمة أكثر من ألف مريض.

وقالت "صحة الجوف": تَمَكّن المركز من إجراء ما يزيد على 300 إجراء طبي منها 3 عمليات قلب مفتوح، و180 قسطرة استكشافية، و120 قسطرة علاجية، وتركيب دعامات، وقياس لضغط الشرايين، و460 تخطيطًا للقلب، و400 تصوير للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للكبار، و30 تصويرًا للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للأطفال.

وأضافت: تم دعم المركز مؤخرًا من خلال استقطاب مجموعة من الاستشاريين الأكفاء في تخصصات مختلفة في القلب للعمل بالمركز؛ في خطوة تساهم في رفع الأداء بالمركز وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية فيه.

وأكدت "صحة الجوف" أنها تسعى لتطوير المركز ليكون أحد أفضل المراكز بالمملكة.

وأطلق المركز منذ بداية الجائحة مبادرات تحت شعار "نخدمك في بيتك" من ضمنها مبادرة "بإمكانك التواصل مع طبيبك" بخدمة العيادات الاستشارية، عبر تخصيص رقم 016256060 تحويلة 1516، وجدولة مواعيد الأطباء بفترتين صباحية ومسائية للرد على استفساراتهم وهم في منازلهم بعد الرجوع لملف المريض وتقديم الاستشارة الطبية وتقديم كل المساعدة.

وتهدف هذه المبادرة لخدمة المستفيدين من المركز، وتسهّل لهم الحصول على العلاج دون الحضور للمركز، وإعادة جدولة مواعيدهم حسب الأولويات ومراعاة الحالات الطارئة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي يقدّمها المركز، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية وكذلك رفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
05:41 PM

مركز القلب بـ"صحة الجوف" يخدم ألف مراجع منذ بداية "كورونا"

أطلق عددًا من المبادرات للرد على الاستفسارات وتقديم الاستشارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تمكّن مركز القلب بمنطقة الجوف منذ بداية جائحة فيروس كورونا، من خدمة أكثر من ألف مريض.

وقالت "صحة الجوف": تَمَكّن المركز من إجراء ما يزيد على 300 إجراء طبي منها 3 عمليات قلب مفتوح، و180 قسطرة استكشافية، و120 قسطرة علاجية، وتركيب دعامات، وقياس لضغط الشرايين، و460 تخطيطًا للقلب، و400 تصوير للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للكبار، و30 تصويرًا للقلب عن طريق الصدى "الإيكو" للأطفال.

وأضافت: تم دعم المركز مؤخرًا من خلال استقطاب مجموعة من الاستشاريين الأكفاء في تخصصات مختلفة في القلب للعمل بالمركز؛ في خطوة تساهم في رفع الأداء بالمركز وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية فيه.

وأكدت "صحة الجوف" أنها تسعى لتطوير المركز ليكون أحد أفضل المراكز بالمملكة.

وأطلق المركز منذ بداية الجائحة مبادرات تحت شعار "نخدمك في بيتك" من ضمنها مبادرة "بإمكانك التواصل مع طبيبك" بخدمة العيادات الاستشارية، عبر تخصيص رقم 016256060 تحويلة 1516، وجدولة مواعيد الأطباء بفترتين صباحية ومسائية للرد على استفساراتهم وهم في منازلهم بعد الرجوع لملف المريض وتقديم الاستشارة الطبية وتقديم كل المساعدة.

وتهدف هذه المبادرة لخدمة المستفيدين من المركز، وتسهّل لهم الحصول على العلاج دون الحضور للمركز، وإعادة جدولة مواعيدهم حسب الأولويات ومراعاة الحالات الطارئة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي يقدّمها المركز، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية وكذلك رفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر.

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