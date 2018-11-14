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"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث منتجاتها في معرض البحرين الدولي للطيران

انطلقت فعاليات نسخته الخامسة اليوم الأربعاء بمشاركة كبرى الشركات العالمية

تشارك الخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة بجناح كبير في معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة، الذي انطلقت فعالياته بقاعدة الصخير الجوية اليوم الأربعاء ١٤ نوفمبر، وتستمر حتى يوم الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٨م.

وتستعرض الخطوط السعودية عبر جناحها في المعرض أحدث منتجاتها في عالم السفر والسياحة والنقل الجوي؛ منها تقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة التي دشنتها "السعودية" على أولى طائرات أسطولها الحديث السبت الماضي.

ويشهد معرض البحرين الدولي للطيران مشاركة كبيرة من شركات الطيران العالمية وكبرى الشركات المصنعة للطائرات ومحركات الطائرات، كما شهد المعرض زيادة في نسبة نمو عدد الشركات المشاركة بمعدل 35% وارتفعت نسبة النمو في عدد العارضين في صالة العرض بمعدل 73%، كما تشمل قاعة العرض ركناً خاصاً لعلوم الفضاء مما يتيح فرصة متميزة لزوار المعرض للتعرف على أحدث التطورات وآخر الابتكارات في مجال علوم الفضاء عامة، وفي الشرق الأوسط بشكل خاص.

وستقام خلال المعرض عدة فعاليات مصاحبة لخلق فرص مكثفة للتواصل التجاري في قطاع الطيران، من ضمنها مؤتمر خاص يتطرق إلى التحديات والفرص التي تواجهها شركات الطيران والمطارات في المنطقة، وسيكون هناك معرض منفصل للجمهور العام يتيح الفرصة للاستمتاع بالعروض الجوية، وتجربة الطيران عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي والتحليق بالطائرات، بالإضافة إلى الاطلاع على جهاز محاكاة الطيران الذي يعمل على خلق تجربة التحليق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث منتجاتها في معرض البحرين الدولي للطيران
سبق

تشارك الخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة بجناح كبير في معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة، الذي انطلقت فعالياته بقاعدة الصخير الجوية اليوم الأربعاء ١٤ نوفمبر، وتستمر حتى يوم الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٨م.

وتستعرض الخطوط السعودية عبر جناحها في المعرض أحدث منتجاتها في عالم السفر والسياحة والنقل الجوي؛ منها تقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة التي دشنتها "السعودية" على أولى طائرات أسطولها الحديث السبت الماضي.

ويشهد معرض البحرين الدولي للطيران مشاركة كبيرة من شركات الطيران العالمية وكبرى الشركات المصنعة للطائرات ومحركات الطائرات، كما شهد المعرض زيادة في نسبة نمو عدد الشركات المشاركة بمعدل 35% وارتفعت نسبة النمو في عدد العارضين في صالة العرض بمعدل 73%، كما تشمل قاعة العرض ركناً خاصاً لعلوم الفضاء مما يتيح فرصة متميزة لزوار المعرض للتعرف على أحدث التطورات وآخر الابتكارات في مجال علوم الفضاء عامة، وفي الشرق الأوسط بشكل خاص.

وستقام خلال المعرض عدة فعاليات مصاحبة لخلق فرص مكثفة للتواصل التجاري في قطاع الطيران، من ضمنها مؤتمر خاص يتطرق إلى التحديات والفرص التي تواجهها شركات الطيران والمطارات في المنطقة، وسيكون هناك معرض منفصل للجمهور العام يتيح الفرصة للاستمتاع بالعروض الجوية، وتجربة الطيران عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي والتحليق بالطائرات، بالإضافة إلى الاطلاع على جهاز محاكاة الطيران الذي يعمل على خلق تجربة التحليق.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
03:28 PM

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث منتجاتها في معرض البحرين الدولي للطيران

انطلقت فعاليات نسخته الخامسة اليوم الأربعاء بمشاركة كبرى الشركات العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك الخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة بجناح كبير في معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة، الذي انطلقت فعالياته بقاعدة الصخير الجوية اليوم الأربعاء ١٤ نوفمبر، وتستمر حتى يوم الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٨م.

وتستعرض الخطوط السعودية عبر جناحها في المعرض أحدث منتجاتها في عالم السفر والسياحة والنقل الجوي؛ منها تقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة التي دشنتها "السعودية" على أولى طائرات أسطولها الحديث السبت الماضي.

ويشهد معرض البحرين الدولي للطيران مشاركة كبيرة من شركات الطيران العالمية وكبرى الشركات المصنعة للطائرات ومحركات الطائرات، كما شهد المعرض زيادة في نسبة نمو عدد الشركات المشاركة بمعدل 35% وارتفعت نسبة النمو في عدد العارضين في صالة العرض بمعدل 73%، كما تشمل قاعة العرض ركناً خاصاً لعلوم الفضاء مما يتيح فرصة متميزة لزوار المعرض للتعرف على أحدث التطورات وآخر الابتكارات في مجال علوم الفضاء عامة، وفي الشرق الأوسط بشكل خاص.

وستقام خلال المعرض عدة فعاليات مصاحبة لخلق فرص مكثفة للتواصل التجاري في قطاع الطيران، من ضمنها مؤتمر خاص يتطرق إلى التحديات والفرص التي تواجهها شركات الطيران والمطارات في المنطقة، وسيكون هناك معرض منفصل للجمهور العام يتيح الفرصة للاستمتاع بالعروض الجوية، وتجربة الطيران عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي والتحليق بالطائرات، بالإضافة إلى الاطلاع على جهاز محاكاة الطيران الذي يعمل على خلق تجربة التحليق.

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